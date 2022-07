Tragedia sulla Marmolada dove una grossa porzione di un ghiacciaio si è staccata dalla terra, cadendo rovinosamente verso valle. Il distacco si sarebbe verificato nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada. Naturalmente la zona era molto trafficata dagli escursionisti. Il bilancio è di sei morti, otto feriti di cui uno grave, e venti dispersi. La casualità ha voluto che la valanga di neve, ghiaccio e roccia, nel suo passaggio di circa due chilometri lungo il versante trentino, ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano delle cordate.

Il primo allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 13.45. I soccorsi della Protezione civile del Trentino sono scattati immediatamente per la tragedia sulla Marmolada: sono stati impiegati sei elicotteri, personale del Soccorso alpino e speleologico del Trentino e del Veneto con le unità cinofile, Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza provenienti anche dalle vicine province di Bolzano, Belluno e Venezia. Immediata la bonifica via terra dei soccorritori e delle unità cinofile.





Tuttavia, vista la situazione pericolosa per la possibilità di distacchi di altre valanghe e per scongiurare il più possibile il pericolo per gli operatori, intorno alle 15.30 è stato fatto intervenire l’elicottero di Trentino Emergenze dotato di Artva a bordo. Per chi non lo sapesse parliamo di un apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga”.

#Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindicina di dispersi pic.twitter.com/EAfoIrXmki — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) July 3, 2022

La tragedia sulla Marmolada è “un disastro inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l’identità delle vittime perché i corpi sono stati smembrati”, dalla colata di ghiaccio e sassi. A riferirlo all’Ansa sono gli inquirenti che stanno seguendo il caso.

Marmolada, almeno 16 auto senza proprietario abbandonate nei parcheggi intorno al lago Fedaia: si teme possano essere di dispersi #ghiacciaio #Marmolada #localteam pic.twitter.com/MTdrtL5UKj — Local Team (@localteamtv) July 3, 2022

Secondo quanto è stato finora ricostruito la valanga ha travolto due cordate da sei alpinisti. Tra le vittime ci sarebbero anche le guide. Le ricerche sono continuate nel corso della notte le attività dei soccorritori sul ghiacciaio della Marmolada per cercare eventuali superstiti dopo la valanga di ieri. Le attività non hanno però portato risultati.

