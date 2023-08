Una terribile tragedia si è portata via per sempre la vita di Marina Masia, morta a soli 28 anni in spiaggia a causa di una fatalità assurda. Si stava godendo le splendide acque della Sardegna, quando è successo il dramma sotto gli occhi della mamma e del fratello, che sono stati impotenti e non hanno potuto fare niente per aiutarla. Nonostante l’arrivo dei soccorritori, il cuore della giovane si è fermato definitivamente ed è stato constatato il suo decesso.

Marina Masia aveva ancora tutta una vita davanti a sé e nessuno poteva pensare che potesse finire così presto. Purtroppo è morta in spiaggia in un’area dove c’era un divieto particolare. Dopo la sua scomparsa, la procura di Nuoro ha deciso di far partire le indagini affinché tutti i dubbi siano dissipati e si possa anche eventualmente rintracciare qualche responsabile. Ciò che resta è il dolore per una perdita così grave.

Marina Masia morta in spiaggia per un terribile incidente: aveva 28 anni

Secondo quanto ricostruito finora, Marina Masia è morta nella spiaggia delle Piscine di Venere, nel territorio dell’Ogliastra di Baunei. La ragazza, a bordo di un gommone, è stata improvvisamente investita da un albero, che l’ha presa in pieno non lasciandole scampo. Quella zona non poteva essere frequentata perché possono verificarsi frane o smottamenti. E infatti la navigazione è vietata e sono presenti cartelli, cavi e boe per segnalare la pericolosità dell’area.

A soccorrere Marina sono stati i sanitari del 118 di Sassari con il supporto dell’elisoccorso. Per quanto riguarda le procedure di recupero del cadavere, ad intervenire è stata la Guardia Costiera. Distrutto dal dolore il liceo ginnasio Giorgio Asproni della città di Nuoro, frequentato dalla giovane in passato: “La comunità scolastica del Liceo Asproni, con il Dirigente scolastico, Antonio Fadda, i docenti e il personale Ata, si uniscono commossi alla famiglia Masia per la prematura scomparsa di Marina, nostra ex allieva, deceduta oggi mentre era in escursione con la madre e con il fratello Riccardo – anche lui nostro ex allievo – presso le Piscine di Venere in comune di Baunei”.

Poi la scuola ha concluso così la sua nota: “Marina, dopo aver frequentato il nostro Liceo, si era iscritta in Medicina e aveva completato con successo l’Università e si apprestava a concludere il percorso di specializzazione. Commossi i docenti che con lei hanno condiviso una parte della sua carriera scolastica e che la ricordano per il grande garbo, la gentilezza d’animo, il sorriso e la bravura che l’hanno sempre contraddistinta nei rapporti umani e nel suo percorso di studi liceali”.