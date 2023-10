Terremoto ai Campi Flegrei. Una scossa piuttosto forte, di magnitudo 3,6 della scala Richter, si è verificata questa mattina, intorno alle 12:36 di lunedì 16 ottobre. L’epicentro del terremoto è stato localizzato nella solfatara di Pozzuoli, ad una profondità di 2 km dalla sala operativa della Ingv. Anche la popolazione lo ha avvertito, molti sono scesi in strada impauriti, numerose sono state le segnalazioni sui social.

La scossa di oggi segue quelle registrate nei giorni scorsi. Domenica ce n’erano state due nel pomeriggio, una di magnitudo 1,4 e una di magnitudo 1,9. Quella odierna, poco prima di pranzo, è stata sicuramente di intensità maggiore. Un’altra scossa c’è stata anche nel Napoletano, nella zona del Vesuvio, sempre lunedì ma di intensità inferiore, magnitudo 1,4.

Il terremoto ai Campi Flegrei e le polemiche

Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Le scosse di questi giorni sono arrivate proprio a poche ore dall’entrata in vigore del decreto legge “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”. I sindaci di questa zona chiedono più soldi al governo per affrontare la ‘crisi bradisismica‘. In particolare è stata posta l’attenzione sulla questione comunicativa.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che è ingegnere specializzato proprio in questo settore ha affermato: “Accanto a una comunicazione emergenziale è necessaria anche una comunicazione in positivo verso una popolazione che convive da duemila anni con questo fenomeno e deve continuare a farlo in serenità per non avere ricadute negative dal punto di vista commerciale e turistico su un territorio ricchissimo di siti archeologici”.

#terremoto PREOCCUPANO SCIE SISMICHE A POZZUOLI SEMPRE PIÙ FORTI E FREQUENTI. https://t.co/0AHadlygo8 — Raffaella Regoli (@RaffaellaRegoli) October 16, 2023

Proprio in questa zona è in atto da settimane uno sciame sismico che sta allarmando la popolazione. Negli scorsi giorni si sono verificate due forti scosse che hanno superato i 4 gradi di magnitudo. In totale sono state 1.106 le scosse superiori a magnitudo 0,3 nel mese di settembre, come riportato dal bollettino dell’Osservatorio Vesuviano gestito dall’Ingv. Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha spiegato: “Nella riunione di martedì sono stati esaminati tutti i punti del decreto. In particolare si è stabilito di avere una database georeferenziato comune per scuole ed edifici strategici. La prossima settimana ci sarà un secondo incontro. C’è sinergia sulle attività che stiamo mettendo in campo, con l’obiettivo di arrivare quanto prima alla conversione in legge”.

