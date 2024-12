Supermercati a Capodanno, quali trovate aperti il 31 dicembre e il 1 gennaio: informazioni e orari

Vi manca qualcosa per il cenone del 31 dicembre o per il pranzo di Capodanno? Beh, nel primo caso dovreste salvarvi, ma se cercate di fare spesa il primo gennaio avreste grossi problemi. In Italia, infatti, per l’ultimo dell’anno praticamente tutti i supermercati restano aperti, magari anticipando la chiusura alle 18 o 19. Tanti i preparativi in queste ore, ma occhio alla situazione che si creerà l’1 gennaio, giorno di festa.

A Capodanno i principali supermercati e centri commerciali resteranno infatti chiusi. Ad esempio Esselunga ha scelto l’apertura per il 31 dicembre, con i punti vendita operativi fino alle 19. Il giorno dopo, invece, i supermercati di questo marchio saranno chiusi, proprio come quelli Aldi (il 31 apertura domenicale con orario 8:30 – 20:30) e de Il Gigante: saracinesche abbassate il primo gennaio del 2025.

Dove fare la spesa il primo gennaio 2025: i supermercati aperti

La Conad ha reso pubblico l’elenco dei propri punti vendita che resteranno aperti il 31 dicembre. Ma attenzione, perché non ci saranno supermercati aperti a Firenze, in tutto il Piemonte, in Basilicata, Calabria, Molise, Marche, Liguria, Sicilia, Sardegna, Trentino e Valle d’Aosta. In Campania, invece, sarà aperto solo la Conad di Volla. Chiusi tutti i punti vendita Conad il primo gennaio.

Fa eccezione il Carrefour: in questo caso la maggior parte dei supermercati resteranno chiusi a Capodanno tranne quelli di via Maragliano, via Salutati e via Capo di Mondo a Firenze; il Carrefour Market di Largo Loria a Roma, aperto dalle 10 a mezzanotte, e il Carrefour Express di via Tessa a Milano, aperto dalle 9 alle 21.

Niente da fare per i centri Coop, Pam e Lidl: i punti vendita di queste catene, compresi gli ipermercati, resteranno chiusi tutto il giorno il 1° gennaio 2025. Stesso discorso per i principali centri commerciali dal Maximo Shopping Centre al Centro Commerciale Porta di Roma nella Capitale, dal Castel Romano Designer Outlet al Centro Commerciale Valmontone Outlet. Chiusi pure il Noventa di Piave Designer Outlet, il Franciacorta Outlet Village e il Mantova Outlet Village, il Barberino Designer Outlet Village e il Valdichiana Outlet Village in Toscana, il Valdichiana Outlet Village in Umbria e tutti quelli del sud Italia, da La Reggia Designer Outlet Village al Fashion District Molfetta Outlet Village.

