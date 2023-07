Grave incidente stradale ieri sera a Canosa di Puglia, due ragazzi: uno di 17 anni e uno di 19 anni hanno perso la vita: la dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto ed alla quale sono state affidate le indagini. A quanto si apprende i due giovanissimi, che si chiamavano Domenico Di Nunno e Antonio Lovino, erano a bordo di una moto quando si sono scontrati con un furgone Iveco. Per uno dei due l’impatto è stato fatale ed è morto sul colpo; l’altro invece è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale ad Andria.

Sotto choc l’uomo alla guida del furgone per il quale ora la procura di Trani potrebbe aprire una inchiesta per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale a cui sono affidate le indagini e i soccorritori del 118 e della Misericordia. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti ed è stato deviato per consentire le operazioni sul posto.





Puglia, morti in incidenti tre giovanissimi in poche ore

Una tragedia avvenuta su un tratto di strada già in passato scenario di altri gravissimi incidenti, segnalato per la sua pericolosità legata alla scarsa visibilità. La notizia della morte dei due ragazzi si è immediatamente diffusa in città dove è stata accolta da lacrime e commozione. Poco distante da Canosa, a Cellamare alle porte di Bari, si è verificato un altro incidente.

Vittima una 13enne. Scrive il Corriere della Sera come: “La vittima era a bordo dell’auto guidata dalla mamma che è finita fuori strada dopo che un altro veicolo pare l’abbia sorpassata. Per la piccola sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cellamare, gli agenti della polizia metropolitana di Bari e i carabinieri”.

Sulla sciagura era intervenuta anche il sindaco di Cellamare Gianluca Vurchio: “Cellamare piange la morte di una piccola ragazza di appena 13 anni per un tragico incidente stradale. Si stringa

forte la nostra comunità al dolore che ha colpito i suoi genitori, i suoi parenti e amici. Ti sia lieve la terra, Benedetta, piccola anima di Dio. Che gli angeli ti accolgano in paradiso”.