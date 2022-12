“Ha donato gli organi”. Stella, morta in un incidente mentre va a conoscere il nipotino appena nato

Non ce l’ha fatta Stella Laurini. La donna è scomparsa dopo quasi due giorni di agonia in ospedale dopo un incidente in Friuli Venezia Giulia, a Spilimbergo, tra Udine e Pordenone. Aveva 49 anni, era toscana di Prato, ed era molto conosciuta per il suo lavoro di chiropratica e di trainer per la crescita personale, argomento su cui aveva scritto anche diversi libri.

Nella mattina di lunedì 11 dicembre, Stella Laurini a bordo della sua auto a a Istrago, una frazione a ovest di Spilimbergo, quando all’altezza dell’incrocio tra via Valcellina e via Generale Caneva è avvenuto l’incidente.

Stella Laurini morta in un incidente a Spilimbergo

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’auto condotta da Stella Laurini è andata a scontrarsi con un tir. Un impatto violentissimo, con il veicolo in cui si trovava la donna si è ribaltata più volte ed è finita fuori strada dalla parte opposta. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli automobilisti che hanno visto l’incidente stradale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’ambulanza su cui è stata caricata Stella Laurini, liberata dall’abitacolo dai vigili del fuoco. La donna è stata trasportata d’urgenza nel vicino ospedale di Spilimbergo e poi al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elisoccorso in codice rosso. Purtroppo le ferite erano troppo gravi e per la donna non c’è stato niente da fare.

Stella Laurini è morta mercoledì 14 dicembre e dalle sue volontà l’equipe medica ha proceduto alla donazione degli organi. La donna viveva a Prato col compagno ed era specializzata come coach in programmazione neurolinguistica. La donna si trovava in auto e stava andando a trovare la sorella e il nipotino appena nato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri.