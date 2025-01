Una tragica sequenza di eventi ha scosso oggi, 3 gennaio, la tranquilla via Roma a Trevignano, in provincia di Treviso, dove due incidenti stradali, avvenuti in rapida successione, hanno causato la morte di una donna e il ferimento di altre persone. La vicenda, che ha visto il coinvolgimento di ben quattro veicoli, è ancora oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti, mentre la comunità locale è sotto shock per la drammaticità degli eventi.

Erano poco prima delle 12:00 quando il primo incidente ha avuto luogo all’altezza di via Roma. Un’anziana signora stava percorrendo la strada a bordo della sua vettura, una Renault Clio, quando per motivi ancora da chiarire si è verificato uno scontro con un altro veicolo. L’auto della donna è stata spinta fuori strada, fermandosi sul ciglio della carreggiata. La figlia della signora coinvolta nel primo incidente, una donna di 48 anni, è arrivata sul luogo per accertarsi delle condizioni della madre. Mentre cercava di capire cosa fosse accaduto e di confortare la madre ferita, una nuova tragedia si è abbattuta sulla famiglia.

E proprio in quel momento a pochi metri c’è stato un incidente tra un furgone e un’altra macchina e il furgone ha investito la donna che è morta davanti alla figlia che si trovava in auto. Nel frattempo, le autorità hanno inviato sul posto tre ambulanze del Suem 118 e un elicottero dell’elisoccorso proveniente da Padova. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, la donna è stata dichiarata deceduta sul posto.

Il personale medico non ha potuto fare nulla per salvarla, e l’elisoccorso, che era già in volo, è stato costretto a rientrare senza effettuare l’intervento. Coinvolti nell’incidente un Ducato, una Opel Corsa e una Peugeot 307.

Il furgone, che proveniva dalla stessa direzione dell’incidente iniziale, ha travolto la 48enne, uccidendola sul colpo. La scena, che si è consumata davanti agli occhi increduli e disperati della madre e della figlia che si troavava in auto. I soccorsi, ancora una volta tempestivi, sono giunti rapidamente sul posto, ma non hanno potuto far nulla per la vittima, ormai priva di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i veicoli coinvolti. Anche i Carabinieri di Trevignano sono giunti per avviare le indagini sulla dinamica dei due incidenti. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, mentre gli inquirenti cercavano di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.