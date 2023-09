Eredità di Silvio Berlusconi, la scoperta. Il ricco patrimonio lasciato dall’ex premier e leader di Forza Italia continua ad attirare l’attenzione mediatica soprattutto alla luce degli avvenimenti attuali. Non molti mesi fa a rivelare ulteriori dettagli su ciò che era contenuto nel testamento di Silvio Berlusconi è stato il Corriere della Sera, che ha fatto un bilancio su quanto avrebbero dovuto intascarsi gli eredi. Oggi la situazione sembra essersi definitivamente chiarita: i figli ereditieri hanno accettato le condizioni stabilite nel testamento.

L’eredità di Silvio Berlsconi è stata divisa tra i 5 figli, ma non in modo equo. Torniamo alla notizia di non troppi mesi fa, quando su Il Corriere della Sera sarebbe stato rivelato, in linea ancora non del tutto definitiva, il quadro della spartizione del ricco patrimonio dell’ex premier tra i 5 figli.“L’eredità di Silvio Berlusconi raddoppierà il patrimonio di Barbara, Eleonora e Luigi a circa un miliardo a testa“, riportava la testata giornalistica.

Pier Silvio e Marina Berlusconi sembravano essersi aggiudicati i maggiori benefici per un ammontare di circa 1,6 miliardi ciascuno. Ma oggi come stanno realmente le cose? Sembra nel corso della giornata dell’11 settembre gli eredi del leader di Forza Italia si siano trovati nuovamente davanti al testamento per accettare o meno le ultime volontà del padre defunto. La notizia questa volta viene diffusa sul Il Messaggero. Da quanto appreso sul quotidiano, sembra essere arrivata la conferma: i figli non riceveranno tutti la stessa quota secondo la volontà del Cavaliere.

Procedendo con ordine e seguendo la valutazione fatta da Forbes, il totale del ricco patrimonio dell’ex premier ammonterebbe a un totale di 6,35 miliardi di euro. Il 60% sembra essere stata destinata a Marina e Pier Silvio. Per quanto riguarda il restante 40%, questo sembra andare diviso tra Barbara, Eleonora e Luigi. Volendo tradurre tutto questo in cifre, ben 3,8 miliardi spetteranno ai primogeniti, mentre i 2,55 miliardi sono stati destinati ai figli nati dalla relazione con Veronica Lario.

Per i più scrupolosi, dunque, arriva la conferma effettiva: Marina e Pier Silvio saranno i maggiori beneficiari del patrimonio. In parti uguali gli eredi entreranno in possesso del 53% di Fininvest, tradotto in cifre ben 755 milioni, del 30% di Mediolanum (cioè 1,8 miliardi) e del 52% di Mondadori (cioè 560 milioni). Dunque il 47% sarà poi suddiviso tra i restanti 3 figli. E non si dimentichino i 100 milioni, pronti per Marta Fascina, mentre i restanti 100 milioni destinati al fratello Paolo. Marcelo Dell’Utri si dovrà invece ‘accontentare’ di 30 milioni. E non solo. Com’è infatti noto, l’ex premier era anche proprietario di immobili di valore, prima tra tutti Villa Certosa presumibilmente pronta alla vendita per 300 milioni di euro.