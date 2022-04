Silvia Di Pietro non c’è più. Mamma e moglie si è spenta nella sua casa di Bologna a 38 anni all’improvviso. Fatale un malore nella notte di giovedì. Quando il marito si è accorto ed ha chiamato il 118 era ormai troppo tardi, i soccorsi non hanno potuto far altro che constare la morte della donna. A quanto si apprende la donna non soffriva di alcuna patologia. Per questo la procura di Bologna ha chiesto chiarezza sulla morta della giovane mamma disponendo l’autopsia.



Anche i familiari sono in attesa degli accertamenti medico legali, difatti hanno rimandato l’organizzazione dei funerali. In tantissimi si sono stretti in un ultimo messaggio per la mamma del piccolo Tommaso, 4 anni,. La famiglia di Silvia Di Pietro è rimbalzata da Bologna ad Ascoli, prima nella casa dei genitori a Porta Romana e poi sui telefoni dei parenti e degli amici, tutti tramortiti dal dolore.





Silvia Di Pietro, disposta l’autopsia sul suo corpo



Silvia Di Pietro, per via del lavoro del padre (generale dell’Esercito oggi in pensione) era cresciuta a Roma ma a 16 anni si era trasferita nel Piceno insieme ai genitori e alla sorella Serena, frequentando terzo, quarto e quinto superiore al liceo scientifico Orsini. Immenso il dolore dei genitori e del padre Pietro, presidente del coro del Ventidio Basso.



La data dei funerali di Silvia Di Pietro non è stata ancora comunicata. Lo sarà una volta terminati gli accertamenti sul corpo. Purtroppo la morte nel sonno, anche in persone particolarmente giovani, non è episodio isolato. I motivi della morte durante il sonno sono vari e possono dipendere da fattori esterni o naturali, come ad esempio insufficienza cardiorespiratoria, problemi nel sonno, ictus.



Il caso di Silvia Di Pietro segue da vicino quello di Vincenzo Todaro, medico specialista in ginecologia a Firenze morto all’improvviso a 46 anni lo scorso 24 aprile. Un fulmine a ciel sereno per i colleghi e le pazienti del dottor Todaro. Il dottor Todaro lascia la moglie Anna, che aveva sposato soltanto tre anni fa. Fatale, come detto, un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

