“Addio Roberta”. Fatale un malore improvviso: un anno fa aveva perso il fratello in una tragedia

Un’intera comunità è in lutto e non riesce ad accettare che Roberta Stortoni non sia più in vita. La donna, che aveva 49 anni, è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso accusato una settimana fa. Ha lottato con tutte le sue forze all’ospedale di Ascoli, ma le cure dei medici non sono riuscite a salvarla. Lei era molto conosciuta e apprezzata dal suo paese di origine, ovvero Comunanza, situato proprio nell’Ascolano. E ora sono davvero in tanti ad essere rattristati dalla sua scomparsa.

La sfortunata Roberta Stortoni aveva dovuto fare i conti con una gravissima tragedia un anno fa. Il fratello Marco era infatti prematuramente morto dopo essere rimasto vittima di un incidente, mentre era intento ad effettuare un’escursione sul Monte Vettore. La 49enne era conosciuta soprattutto perché aveva una pasticceria nel comune e quindi tutti sono rimasti increduli, quando hanno saputo della sua dipartita. Straziante l’ultimo messaggio scritto dal suo compagno Daniele.





Roberta Stortoni morta per un malore a Comunanza (Ascoli)

Come riportato dal sito ‘Leggo’, questo l’addio di Daniele alla sua partner Roberta Stortoni: “Oggi, quando non c’eri già più, sono entrato nella stanza per guardare solo il tuo volto da lontano. Mentre ascoltavamo insieme per l’ultima volta la nostra canzone e piangevo le ultime lacrime che mi rimanevano, l’equipe medica che ti ha accompagnato con rispetto ed amore fino all’ultimo respiro mi ha chiesto cosa potesse fare per me. Ed io, a voi come a loro, chiedo la stessa cosa: amate. Amate e basta”.

A salutarla anche l’altro fratello di Roberta Stortoni, Fausto: “Sei stata tutto per me: sorella, compagna di giochi, amica, confidente, madre, il padre che non abbiamo mai avuto, sostegno, guida. Abbiamo superato insieme mille problemi, mille difficoltà. Ti ho voluto bene, di un bene incondizionato e purissimo. Sei stata il mio faro, la mia luce, perché tu eri luce accecante. Ogni tuo sorriso era una carezza per il cuore, quel cuore che ti ha tradito e ti ha impedito di portare a compimento i tuoi sogni”.

Tra l’altro, Roberta Stortoni aveva anche detto addio a sua madre solamente poche settimane prima del suo decesso. Non è da escludere che i tanti dolori accumulati abbiano inciso sul malore, che le ha spezzato la vita. I suoi funerali sono stati celebrati, alla presenza di amici e parenti, all’interno della chiesa di Santa Caterina, situata nel paese di Comunanza, ad Ascoli Piceno.

