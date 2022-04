Malore improvviso, Arrigo trovato morto dalla moglie in bagno. Carabiniere, aveva 39 anni

Sant’Angelo di Senigallia, una comunità sotto choc dopo la dolorosa notizia della sua morte. Arrigo Damadei aveva 39 anni, appuntato nell’Arma dei Carabinieri, ma anche un marito presente e un papà premuroso. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A trovare il suo corpo privo di vita, la moglie.

La notizia è stata diffusa nelle ultime ore da il Corriere Adriatico. La donna è rientrata in casa dopo aver fatto la spesa e non appena varcata la soglia dell’abitazione, la scoperta è stata dolorosa. Il suo corpo steso per terra in bagno e per Arrigo nulla da fare. La moglie ha provato a scuoterlo, ma da parte di Arrigo alcun cenno di vita, dunque l’allarme lanciato ai soccorsi.





Arrigo prestava servizio presso il comando di Ostra Vetere, come appuntato, ed era originario di Chiaravalle, era papà di una bimba di appea 4 anni e a ottobre avrebbe compiuto 40 anni. Dopo svariati tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Stando alle prime informazioni, pare che il decesso sia stato causato da un malore fatale avvenuto mentre l’uomo di trovava in casa. Tra le ipotesi principali quelle di un infarto o di un aneurisma, ma solo l’autopsia chiarirà la causa effettiva del decesso.

Come scrive Sabrina Marinelli per il Corriere Adriatico, Arrigo Damadei non aveva problemi di salute. Dopo il turno di notte svolto tra lunedì e martedì, Arrigo era nel suo giorno di riposo. Così lo ricordano amici più cari sconvolti dalla notizia dell’improvviso decesso: “Era molto riservato, ma era un uomo buono, generoso e solare, legatissimo alla famiglia”.

“Lo abbiamo trovato morto”. Epilogo choc per il bimbo di 4 anni scomparso a marzo a Kiev