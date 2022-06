“Venite, l’ho ucciso”. Dramma in famiglia, 19enne massacra il padre: il corpo trovato così

Dramma in famiglia. La vicenda lascia un’intera comunità sotto choc. È accaduto a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Il corpo della vittima è stato rinvenuto nella camera da letto. A uccidere l’uomo di 57 anni, il figlio, reo confesso dell’omicidio. In corso le indagini.

Omicidio in casa, la telefonata del figlio della vittima di 57 anni: “Correte, ho ucciso mio padre”. A lanciare l’allarme il figlio della vittima, un ragazzo di appena 19 anni. Poco dopo la telefonata, sul posto sono intervenuti i carabinieri del SIS e il medico legale, che stanno ancora procedendo nei rilievi.





Dramma in famiglia a Sesto San Giovanni

La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 9 del mattino e non appena varcata la soglia dell’abitazione, i militari hanno trovato il giovane reo confesso dell’omicidio ancora sotto stato di choc, mentre il cadavere del padre giaceva privo di vita in camera da letto. Stando a una prima ricostruzione, pare che il 19enne avrebbe colpito il padre nel sonno.

Figlio massacra il padre. I fatti

Il ragazzo di 19 anni avrebbe ferito a morte il padre colpendolo più volte con un corpo contundente, presumibilmente un coltello. Il reo confesso viene definito dai vicini di casa come “un ragazzo con qualche difficoltà”, riferiscono agli inquirenti i vicini in visibile stato di choc.

Restano ancora sotto choc anche i condomini: “Che disgrazia, che cosa ha fatto”, ha detto all’Ansa una donna, “ci sono delle voci sulle sue difficoltà, ma io non voglio fare pettegolezzi”. Si resta in attesa di aggiornamenti per comprendere il movente che avrebbe spinto il ragazzo a compiere il gesto. Gli inquirenti procederanno a raccogliere ulteriori testimonianze e ricostruire con chiarezza la dinamica del dramma avvenuto in famiglia a Sesto San Giovanni.

