“Quando c’era lui, la stanza si illuminava”. Lutto nel cinema, il famoso attore morto a 35 anni

L’attore Billy Kametz è morto all’età di 35 anni in seguito a una battaglia contro un cancro al colon. A riferirlo è la sua famiglia. Era noto per aver dato vita ai personaggi di Pokemon e Le bizzarre avventure di JoJo. Billy è morto il 9 giugno, secondo il suo necrologio. Il doppiatore aveva solo pochi mesi prima rivelato la sua diagnosi ai suoi fan. Ha detto che all’epoca stava iniziando il trattamento e stava andando avanti con la chemioterapia. La sua famiglia ha confermato la sua scomparsa con un aggiornamento su una pagina GoFundMe per Billy.

L’attore Billy Kametz è morto e il tragico necrologio recita: “Chiuderò formalmente questa GFM martedì 14 giugno, per consentire le ultime riflessioni e le donazioni. Qualsiasi contributo che non sia stato già utilizzato per le cure di Billy andrà alla sua celebrazione della vita e al suo funerale. La famiglia apprezzerebbe ugualmente i contributi alla Colon Cancer Coalition in onore di Billy, se preferisci.” Il commovente tributo è continuato, assicurando ai fan: “Soprattutto, spero che sappiate quanto siete stati apprezzati e quanta forza avete fornito”.





L’attore Billy Kametz è morto: aveva appena 35 anni

“Billy e io condividiamo regolarmente pensieri di incredulità e gioia per l’effusione della generosità che tutti gli avete dato. Sappi che ha lasciato questo mondo pacificamente, sapendo quanto è amato e come sarà sempre.” Il messaggio concludeva: “Mi manca terribilmente il mio amico. Ma mi conforta che la sua eredità continuerà con il suo lavoro e tutti i fan che stanno scoprendo anche adesso che uomo straordinario era”.

L’attore Billy Kametz è morto e la sua famiglia ha condiviso parole ancora più gentili per lui nel suo necrologio: “Billy P. Kametz, 35 anni, di Middletown, è entrato nel riposo eterno giovedì 9 giugno 2022 presso il MS Hershey Medical Center. È nato il 22 marzo 1987 a Lancaster ed è figlio di William e Cheryl (Sartori) Kametz”.

E ancora: “Chiunque abbia incontrato Billy ti dirà che è una delle persone più sincere, umili e amorevoli che abbia mai incontrato. La sua personalità contagiosa e il suo sorriso hanno sempre illuminato una stanza con così tanta gioia e felicità. Billy ha sempre lasciato un’impressione positiva su chiunque sia entrato in contatto con lui”.

