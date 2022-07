Assalito da api e calabroni: la corsa disperata all’ospedale, poi la terribile notizia su Salvatore

Tragedia a Letojanni in provincia di Messina. Un uomo di 59 anni ha perso la vita probabilmente a causa di uno choc anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni. L’uomo si stava recando a lavoro a Letojanni. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Sud. Pare che la vittima – Salvatore Ruggeri – avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero ‘attaccato’ in particolare sul volto e sul capo. Una volta trasportato in ospedale è morto poco dopo. Sulla salma dell’uomo eseguita l’autopsia per capire la causa del decesso.

Un’altra tragedia si è verificata nella laguna di Venezia. Alberto Bressan è morto per un malore a Pellestrina. Una tragedia inimmaginabile, che ha lasciato sotto choc la moglie. Infatti, il suo decesso è avvenuto improvvisamente sotto gli occhi della coniuge e di una coppia di amici, che dunque si trovava con loro. L’uomo, che aveva 53 anni, aveva deciso di rilassarsi e di fare una leggera corsa nelle vicinanze del mare, avendo una grande passione anche per il mondo dello sport. Ma stavolta è successo l’impensabile.

Alberto Bressan, morto per un malore a Pellestrina in maniera davvero inaspettata. Mentre stava correndo, ha avuto un mancamento ed è caduto per terra. Purtroppo non si è più svegliato e la vacanza si è trasformata in un incubo. Si trovava precisamente a Santa Maria del Mare. I soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo e di riportarlo in vita, ma la situazione era troppo grave ed è stato solamente accertata la sua dipartita. I primi che avevano provato ad aiutarlo erano stati un amico e altri passanti.

