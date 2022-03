Drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto tra un’auto e un autobus notturno a Roma, precisamente su via dei Castani, al civico 169, all’incrocio con via dei Faggi. Un uomo è morto carbonizzato nello scontro tra un’auto e un autobus della linea cittadina Atac, mentre l’autista del bus è rimasto lievemente ferito.

Poco dopo le ore 4.30 di sabato 26 marzo, un’auto Volkswagen Scirocco e un bus Atac della linea N5, si sono scontrate e hanno preso fuoco. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale V gruppo Casilino e i vigili del fuoco. La Volkswagen Scirocco, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un autobus a metano della linea N e per uno degli occupanti non c’è stato niente da fare, mentre l’autista dell’autobus, secondo quanto riporta Atac, ha riportato escoriazioni.





Roma, incidente tra auto e bus: incendio a Centocelle, un morto

Secondo una prima ricostruzione, l’auto non ha rispettato una precedenza e dopo lo scontro con il pullman è scoppiato l’incendio. Le fiamme hanno avvolto la Volkswagen Scirocco, l’autobus di linea e danneggiato sette auto parcheggiate, la linea aerea del tram e le insegne di alcuni negozi. Come riporta l’Atac l’autista del pullman ha riportato alcune escoriazioni ed è stato medicato sul posto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Come scrive l’Agi l’azienda svolgerà accertamenti per appurare la dinamica di quanto accaduto. Dalle prime ricostruzioni il bus potrebbe aver preso fuoco come conseguenza delle fiamme divampate nella vettura guidata dalla vittima.

Sull’incidente indaga il IV Gruppo Tiburtino della polizia locale, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti per ricostruire con esattezza dinamica dell’incidente. In strada si sono riversati tanti cittadini, svegliati dal botto e dall’odore acre dell’incendio. La polizia locale è ancora impegnata sul posto per gestire la viabilità della zona.

