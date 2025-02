Papa Francesco è attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato diffuso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Nonostante il ricovero, il Pontefice sta proseguendo con i suoi impegni legati alla guida della Chiesa. In questo periodo, il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, presentata dal vescovo Jean-Pierre Blais. Di conseguenza, il Papa ha nominato il padre Pierre Charland, finora ministro provinciale dei Francescani del Canada, nuovo vescovo di Baie-Comeau.

Monsignor Blais, 75 anni, figura nell’elenco degli accusati di abusi sessuali che è stato depositato in relazione alla class action contro l’arcidiocesi di Quebec. Secondo le denunce, gli episodi sarebbero avvenuti tra il 1973 e il 1975 nella canonica di Charny, a Lévis, con una vittima di 12 anni. Gli abusi consistettero in “palpeggiamenti e masturbazione”.

Blais, il 2 dicembre 2022, ha formalmente respinto ogni accusa di comportamento inappropriato. La sua sostituzione da parte del Papa avviene comunque al raggiungimento dell’età pensionabile di 75 anni. Nel frattempo, un nuovo bollettino medico ha confermato che il Papa sta lottando con una polmonite bilaterale, e il suo quadro clinico è più complesso di quanto inizialmente previsto.

Secondo il bollettino, “gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso. L’infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l’utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso. La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto questo pomeriggio, prescritta dall’equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico A. Gemelli, ha dimostrato l’insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un’ulteriore terapia farmacologica”.

Nonostante la gravità della situazione, “Papa Francesco è di umore buono. Questa mattina ha ricevuto l’eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui”. Papa Francesco ha già perso parte del polmone destro diversi anni fa e ha avuto precedenti episodi di polmonite.