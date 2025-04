Il corpo senza vita di Martino Caldarelli, 48 anni, è stato scoperto nelle acque di un laghetto di campagna a Corropoli, in provincia di Teramo. La macabra scoperta ha scosso l’intera comunità abruzzese, soprattutto perché l’uomo risultava scomparso da giorni: era uscito venerdì scorso per recarsi in palestra, a bordo della sua Fiat Panda rossa, e non aveva mai fatto ritorno a casa. Viveva insieme alla madre nella frazione di San Pietro, nel comune di Isola del Gran Sasso. Da quel momento, di lui non si era saputo più nulla, finché il suo corpo è riemerso in una zona isolata tra Sant’Omero e Nereto.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, Caldarelli sarebbe stato ucciso con diverse coltellate, anche se l’esatta dinamica dell’aggressione resta ancora da chiarire. Il luogo del ritrovamento, un’area rurale di difficile accesso, fa pensare che l’assassinio possa essere avvenuto altrove e che il cadavere sia stato poi trasportato fino al laghetto per essere occultato. Le indagini sono subito state avviate dai carabinieri del Comando provinciale di Teramo, sotto la direzione del sostituto procuratore Elisabetta Labanti.

Poche ore dopo il ritrovamento del corpo, sono stati fermati due sospettati: un uomo e una donna, entrambi ora sotto interrogatorio con l’accusa di omicidio. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere quale fosse il legame tra i due e la vittima, ma soprattutto cosa possa aver spinto a un gesto tanto estremo. Al momento, il movente resta avvolto nel mistero, così come il contesto in cui sarebbe maturato l’omicidio.

La comunità locale è sconvolta. Chi conosceva Martino Caldarelli lo descrive come una persona tranquilla, riservata, senza apparenti nemici. Il fatto che fosse scomparso nel nulla aveva già fatto temere il peggio ai familiari e alle forze dell’ordine, che avevano avviato le ricerche non appena era stata denunciata la sua scomparsa. La tragica conferma è arrivata con il ritrovamento del suo corpo, che ha aperto un capitolo ancora tutto da scrivere per gli investigatori.

Mentre proseguono gli accertamenti tecnici e le verifiche sui due sospettati, gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita di Caldarelli. Le prossime ore saranno cruciali per chiarire ogni dettaglio di questa vicenda, che ha gettato un’ombra inquietante su una tranquilla zona di provincia.