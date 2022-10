Piera Maggio conosce i colpevoli del rapimento di Denise Pipitone. Non ha dubbi la donna che, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato di conosce l’identità dei colpevoli della sparizione di sua figlia. La mamma di Denise ha fatto capire la loro identità quando ha detto che queste persone sono state assolte, ma che per loro erano stati chiesti 15 anni. Queste le sue parole: “Se mi sono fatta un’idea di quello che potrebbe essere successo?”.

E ancora: “Certo che sì, anzi, ho un quadro molto chiaro, non ho dubbi di chi siano i colpevoli. Non sono mie illazioni, sono ipotesi che hanno portato un pubblico ministero a chiedere 15 anni di reclusione per una persona. Che poi questa persona sia stata assolta per insufficienza di prove, quella è un’altra questione. Ma i colpevoli ci sono. Come mi sento quando qualcuno dice di aver trovato Denise?

È sempre stata durissima, è una delusione costante e non è mai facile perché io vivo con la speranza continua. Ma per me è diventato un po’ come al lupo al lupo, mi sono fatta una corazza e vado sempre con i piedi di piombo. Finché non ci sono dati oggettivi, non mi lascio più abbindolare dalle parole. Non mi innamoro di una tesi.

Anche l’ultima volta, quella di Olesya, la ragazza russa che dicevano che potesse essere Denise, paradossalmente quella più calma ero io: aspettavo l’esito degli esami, prima non mi sono sbilanciata. Purtroppo quando un figlio sparisce si rimane appesi, in bilico, con tanta rabbia addosso”. Periodo complesso questo per Piera Maggio che è in promozione dopo l’uscita del suo libro ‘Denise, per te con tutte le mie forze‘.

@MissingDeniseMp #denisepipitone siamo abituati a vedere Una Piera Maggio in tv forte e combattiva. Dal libro invece si capisce come il dolore l abbia ormai cambiata e resa fragile 😞 auguro veramente con tutte le mie forze che questo dolore possa presto trasformarsi in gioia — Moonlight19 (@Moonlig94421095) October 12, 2022

La mamma di Denise è stata ospite a Verissimo dove ha affermato: “Voglio arrivare alla verità e mettere fine a questa agonia. Però voglio anche giustizia oltre alla verità. Per me è viva, fino a prova contraria. Quindi io continuerò a cercarla“. Insomma, anche se sono passati tanti anni, Piera Maggio non si è di certo rassegnata: “Lo so che mia figlia è viva”, dice sempre. Per lei la speranza è una fiamma viva.

