Piera Maggio e quel segreto sul figlio. Si torna a parlare di Denise Pipitone, anzi, più precisamente di sua madre. La donna, ospite a Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin un segreto che si teneva dentro da 23 anni. Si tratta di una vicenda che riguarda il padre della piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 e dell’altro suo figlio, Kevin. La donna, visibilmente emozionata, ha raccontato alla padrona di casa che quando si è sposata con Tony Pipitone, i due hanno capito sin da subito che non riuscivano ad avere figli.

Poco dopo si è scoperto che Piera poteva averne mentre Tony no. A quel punto la coppia ha deciso di ricorrere a un’inseminazione artificiale. Piera Maggio ha quindi raccontato a Silvia Toffanin che Kevin non è realmente figlio di Tony e il ragazzo l’ha saputo all’età di 23 anni. La donna ha detto: “Ho tenuto nascosto il segreto. Sono stata sempre combattuta per il rischio di traumatizzarlo ancora di più. Non volevo caricarlo anche di questa verità”.

Leggi anche: Denise Pipitone, a Ore 14 si torna a parlare della pista rom





Piera Maggio e quel segreto sul figlio: la confessione a Verissimo

Come qualcuno ricorderà poi, anche Denise in realtà non è figlia di Pipitone, ma dell’attuale marito Pietro Pulizzi (visto che l’uomo non poteva avere figli). Ora lei e il marito, racconta la madre di Denise a Verissimo, la cercano sempre di più: “Per me Denise è viva. Io ci credo tantissimo. La paura che abbiano fatto del male a mia figlia c’è, ma io ho sempre detto che la cercherò fino a prova contraria”.

“Smetterò quando ci sarà una prova che lei non ci sia più”. Nonostante questo Piera preferisce “rimanere con i piedi per terra. Ma ogni volta è un dolore lancinante per me incontrare quelle bambine. Ho sempre paura che sia traumatico anche per loro e di lasciare in loro un brutto ricordo”.

L’occasione dell’intervista era dovuta alla presentazione del suo nuovo libro “Denise. Per te, con tutte le mie forze”, nel quale per la prima volta vengono raccontati dei fatti inediti. “E’ stato qualcosa di molto emozionante per me perché per la prima volta mi apro su determinate cose private della mia vita”.

Leggi anche: “È morta?”. Chi l’ha Visto?, Federica Sciarelli diventa una furia in diretta: cosa ha scoperto