L’attenzione mondiale è concentrata sull’ospedale Gemelli di Roma, dove Papa Francesco è ricoverato da diversi giorni. Il peggioramento delle sue condizioni di salute ha generato apprensione tra i fedeli e alimentato speculazioni su un possibile Conclave. Tuttavia, le ultime notizie diffuse dal Vaticano lasciano spazio alla speranza di una ripresa del Pontefice.

Il Santo Padre è stato ricoverato venerdì scorso, e il bollettino di martedì ha destato particolare preoccupazione. La diagnosi di polmonite bilaterale e la complessità del quadro clinico hanno acceso i riflettori sui possibili scenari futuri. Tuttavia, una certezza sembra emergere tra le incertezze: secondo il rituale consolidato, il Papa non morirà in ospedale, ma dovrà essere trasferito in Vaticano nel caso le sue condizioni si aggravassero ulteriormente. Questo protocollo, semplificato proprio da Papa Francesco, è stato seguito anche nel caso di Giovanni Paolo II e si ripeterebbe anche in questa circostanza.

Papa Francesco, perché non può morire al Gemelli di Roma

Secondo la tradizione, nel momento in cui la situazione del Pontefice dovesse precipitare, egli verrebbe trasportato nella sua cappella privata, dove trascorrerebbe le ultime ore. Qui, circondato dalla sua cerchia più stretta, si compierebbe il passaggio estremo. Successivamente, si procederebbe con la Messa esequiale nella Basilica di San Pietro, rito solenne che accompagna l’addio terreno di un Papa. Dopo l’esposizione del corpo, la sepoltura avverrebbe nella chiesa di Santa Maria Maggiore, luogo che lo stesso Bergoglio ha indicato come sua destinazione finale.

Nel frattempo, l’attesa continua a crescere. L’ospedale Gemelli è divenuto il centro dell’attenzione mediatica internazionale. Le finestre del decimo piano della struttura, dove è ricoverato il Papa, sono costantemente monitorate da telecamere di emittenti italiane e straniere. Tra queste, l’agenzia spagnola Efe, il canale francese Tf1, la televisione argentina Tn, Cnn Portugal e il canale polacco Tvp Info stanno trasmettendo aggiornamenti in tempo reale per un pubblico globale in trepidante attesa.

Mentre #PapaFrancesco è ricoverato al Gemelli di #Roma per una polmonite bilaterale continua a confortare col suo magistero il Popolo di Dio. E lo fa facendo diffondere il testo della meditazione che avrebbe dovuto pronunciare oggi all'#udienzagenerale 👇https://t.co/cSE6Dbdodw pic.twitter.com/5aALnuFROC — Agenzia Fides (@AgenziaFides) February 19, 2025

Mentre il mondo osserva con apprensione, la speranza di una ripresa di Papa Francesco resta viva. La Chiesa, da parte sua, segue il protocollo con discrezione, pronta ad affrontare ogni eventualità. In ogni caso, la figura di Bergoglio, simbolo di un pontificato rivoluzionario e vicino ai più deboli, continua a essere al centro dell’attenzione mondiale, con milioni di fedeli che pregano per la sua salute e il suo futuro.