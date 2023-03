Papa Francesco è stato ricoverato nel pomeriggio di ieri, 29 marzo, al policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del pontefice, spiega la sala stampa vaticana, sono in continuo miglioramento eppure qualcosa sembra non tornare. Intanto non è chiaro quando Francesco lascerà l’ospedale. Probabilmente rimarrà in ospedale ancora due o tre giorni. “Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate”, fa sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni.



“Questa mattina – spiega ancora – dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia”. A quanto appreso ieri dall’Adnkronos, “il Pontefice avrebbe accusato problemi respiratori subito dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro, mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta”.

Papa Francesco, secondo Dagospia ha avuto un infarto



E ancora: “Immediato l’intervento dello staff che assiste il Papa e il successivo trasferimento in ambulanza al Gemelli dove tra gli altri accertamenti sanitari, apprende ancora l’Adnkronos, è stato sottoposto a una Tac toracica per verificare la situazione dei bronchi che ha dato esito negativo. Escluso anche il Covid. Per il Santo Padre è previsto qualche giorno di ricovero ospedaliero e di riposo. Gli impegni del Papa sono stati annullati per i prossimi giorni affinché i controlli possano proseguire per il tempo necessario”.



A sganciare la bomba sulle condizioni di salute di Papa Francesco, e cambiare radicalmente le carte in tavola, ci pensa il sito di Roberto D’Agostino: Dagospia. Che scrive come: “A portare al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma sarebbe stato un infarto. “l Pontefice, che ha trascorso una notte tranquilla in ospedale, potrebbe aver bisogno di un piccolo intervento (Stent? Cambio valvola?)”. Insomma, un quadro non proprio rassicurante.



Una voce che non è stata commentata dall’entourage di Papa Francesco mentre, da ieri, continuano ad arrivare messaggi da tutto il mondo per un pronta guarigione. La speranza è quella di vedere il Santo Padre presiedere i riti pasquali a partire da mercoledì prossimo.