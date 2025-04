“Ipocrita”. “Pagliaccio”. “Buffone”. Sono alcune degli aggettivi, i più teneri, che il popolo di internet ha rivolto a Matteo Salvini sotto al post di cordoglio che il ministro dei trasporti ha pubblicato dopo la scomparsa del Santo Padre. Un post che così recitava: “Francesco è tornato alla casa del padre”. E pioggia di commenti. Le frizioni tra Salvini e Francesco erano iniziate già all’inizio del suo pontificato ed acuite quando il papa fece visita al presidente Evo Morales.

Una visita poco gradita da Salvini: “Io non sono rimasto incuriosito, sono rimasto schifato. In nome del comunismo sono morti milioni di persone”. E aggiunge: “Vederlo accostato a Nostro Signore, mi ha dato fastidio da credente”.





Papa Francesco, bufera su Matteo Salvini

Un anno dopo, nel settembre 2016, il malcontento era esploso. Sui social circola una maglietta con la scritta “Il mio Papa è Benedetto”, accompagnata da un’immagine poco lusinghiera di Bergoglio. L’iniziativa è firmata dai Giovani Padani e promossa dall’allora responsabile nazionale Andrea Crippa, oggi parlamentare e vice di Salvini nel partito. Ma la maglietta la indossa anche lo stesso Salvini, che ne rivendica il messaggio: “A noi quelli che invitano gli imam in chiesa non piacciono”.

In mezzo a questo turbini ci si prepara ai funerali solenne di sabato, al quale sono attese 200mila persone. Tra i primi a confermare la propria presenza ai funerali è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha comunicato la sua partecipazione con un post sulla piattaforma Truth. “Saremo a Roma per rendere omaggio al Santo Padre”, ha dichiarato l’ex presidente, che sarà accompagnato dalla moglie Melania.

Diversa la posizione del presidente russo Vladimir Putin, che secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, “non ha piani del genere” e dunque non presenzierà alla cerimonia. Non mancheranno però numerosi leader di spicco. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tramite una fonte ufficiale della presidenza, ha fatto sapere che sta organizzando il viaggio a Roma proprio in occasione della sepoltura del Papa. “L’ufficio del presidente è in attesa della data esatta e sta preparando la visita”, ha confermato una fonte all’Afp.