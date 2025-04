Roma si prepara ad accogliere l’ultimo abbraccio al Papa venuto “dalla fine del mondo”. A partire da domenica 27 aprile, i fedeli potranno rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso, all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. L’annuncio è stato dato dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, che ha specificato come la sepoltura avverrà in un loculo della navata sinistra della basilica, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, nei pressi dell’Altare di San Francesco. Si tratta di un gesto fortemente simbolico e in controtendenza rispetto alle recenti tradizioni vaticane.

La salma del Pontefice verrà trasferita nella basilica sabato 26 aprile, dopo la celebrazione del funerale prevista alle 10 nella Basilica di San Pietro. Il sepolcro che ospiterà le sue spoglie è realizzato in marmo ligure e reca un’unica iscrizione: “FRANCISCUS“, accompagnata dalla riproduzione della sua croce pettorale. Per sua espressa volontà, la bara sarà deposta nella terra nuda, a testimonianza della semplicità e dell’umiltà che hanno contraddistinto tutto il suo pontificato. È un fatto storico: Papa Francesco sarà il primo pontefice in oltre un secolo a non essere sepolto nella Basilica di San Pietro. L’ultimo fu Leone XIII, tumulato nel 1903 nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Il significato della scelta della basilica di Santa Maria Maggiore

La scelta della Basilica di Santa Maria Maggiore non è casuale. Da sempre legata al culto mariano, questa chiesa è stata un punto di riferimento spirituale per Papa Francesco fin dal suo primo giorno di pontificato. Il 14 marzo 2013, infatti, si recò in forma privata a pregare davanti all’icona della “Salus Populi Romani”, custodita nella Cappella Paolina. Quel gesto divenne un rituale costante: prima e dopo ogni viaggio apostolico, il Papa sostava lì in raccoglimento. La basilica stessa è intrisa di storia e fede: fondata nel V secolo da Papa Sisto III, sorge sul colle Esquilino e rappresenta una delle quattro basiliche papali di Roma. Ogni 5 agosto vi si celebra il Miracolo della neve, rievocazione di un evento leggendario che narra di una nevicata estiva indicata dalla Madonna come segno del luogo in cui costruire la chiesa.

Nel corso dei secoli, Santa Maria Maggiore ha già accolto le spoglie di sette pontefici, uniti da una profonda devozione alla Vergine: Onorio III, Niccolò IV, Pio V, Sisto V, Clemente VIII, Paolo V e Clemente IX. Una galleria di figure emblematiche della storia della Chiesa, come Pio V, il Papa della Controriforma e della battaglia di Lepanto, o Clemente VIII, riformatore instancabile e figura chiave della restaurazione cattolica. Anche Sisto V, celebre per il rigore e la modernizzazione della Curia, scelse questa basilica come sua dimora eterna. In questo scenario ricco di memorie si trova anche la tomba di Gian Lorenzo Bernini, genio del barocco, le cui opere hanno segnato profondamente il volto artistico della Roma papale.

Con la sepoltura di Papa Francesco, Santa Maria Maggiore si conferma non solo scrigno di fede e arte, ma anche teatro di scelte significative che segnano la storia della Chiesa contemporanea. Il suo ultimo gesto, quello della sepoltura sobria e lontana dai fasti del Vaticano, lascia un’impronta indelebile, in linea con il messaggio evangelico che ha sempre cercato di incarnare: una Chiesa vicina agli ultimi, povera tra i poveri, salda nella sua devozione ma aperta alla misericordia. E proprio lì, davanti alla Madonna della “Salus Populi Romani”, il popolo potrà ora ringraziare e salutare il Papa che ha fatto della tenerezza un atto di fede.

