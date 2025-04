La Volta Buona sta seguendo con aggiornamenti continui e collegamenti in diretta gli eventi legati alla morte di Papa Francesco, scomparso lunedì all’età di 88 anni, e le ore che precedono i suoi funerali. La trasmissione di Rai Uno dedica ampio spazio alla veglia aperta ai fedeli a San Pietro, dove migliaia di persone si sono radunate per l’ultimo saluto, con la Basilica rimasta aperta fino alle 5 del mattino per accogliere l’enorme afflusso. Tuttavia, un episodio sconvolgente avvenuto durante la veglia ha lasciato tutti senza parole, come rivelato dalla conduttrice Caterina Balivo.

La presentatrice ha raccontato che moltissime persone hanno raggiunto Roma per rendere omaggio al Pontefice, con file interminabili che hanno richiesto ore di attesa. “Anche i nostri autori sono andati a mezzanotte e sono riusciti a salutarlo alle 2 e un quarto”, ha spiegato, sottolineando l’impressionante partecipazione. Ma è stato un altro dettaglio a catalizzare l’attenzione: un comportamento scorretto da parte di alcuni presenti, che ha spinto Balivo a esprimere il suo disappunto in diretta.

“Questa cosa è agghiacciante”. La volta buona, l’indignazione di Caterina Balivo per le immagini da San Pietro

Durante la veglia a San Pietro, infatti, alcune persone non hanno mantenuto il dovuto rispetto, utilizzando i telefonini per scattare foto e video, un atteggiamento definito “agghiacciante” dalla conduttrice. “Sicuramente in quella fila ci sono curiosi e persone che non riescono a tenere in tasca i telefonini… Scusate se mi permetto di dirlo, ma alcune volte bisogna mantenere un po’ di contegno”, ha dichiarato Balivo, visibilmente amareggiata. Questo episodio ha suscitato scalpore e ha messo in luce un lato meno dignitoso di un momento così solenne.

Nel corso della puntata, un ulteriore colpo di scena è arrivato con l’intervento dell’inviato Domenico Marocchi, che ha riportato la decisione di Al Bano di non partecipare ai funerali del Papa. Il cantante, per rispetto della funzione e temendo di essere assediato da richieste di selfie, ha scelto di non presenziare, lasciando la conduttrice senza parole.

C'è chi ha scattato una foto, chi ha fatto una preghiera, chi un inchino. Così le molte persone arrivate oggi in Vaticano hanno dato l'ultimo saluto a Papa Francesco, la cui salma è stata depositata in mattinata nella Basilica di San Pietro. pic.twitter.com/RwbNmrIpFP — Local Team (@localteamit) April 23, 2025

“Ne prendo atto, però… boh, vabbè, andiamo avanti”. Una scelta che ha generato sorpresa e discussione, evidenziando ancora una volta le complessità di un evento di tale portata. La Volta Buona continua a seguire gli sviluppi, tra commozione, rivelazioni e riflessioni.