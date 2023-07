Forti disagi sul litorale italiano, cosa è successo nelle ultime ore. Una violenta mareggiata ha interessato la costa amalfitana: disagi generalizzati anche ai collegamenti, rimasti sospesi per diverso tempo. Scattato l’allarme meteo della protezione civile della Campania in particolar modo in merito alle aree costiere, ovvero quelle più esposte, unitamente all’appello di massima prudenza rivolto alle imbarcazioni. Al momento della mareggiata, il panico si rapidamente diffuso tra la gente e le immagini del disastro hanno fatto presto il giro del web.

Forte mareggiata sulla costiera amalfitana, panico tra la gente. Scatta l’allarme meteo della Protezione Civile della Regione Campania in seguito al fenomeno che ha colpito in particolar modo le zone della costa rese per diverso tempo inaccessibili. Infatti, come riporta Il Mattino, il piazzale è stato completamente interdetto sia al traffico veicolare che ai pedoni dagli addetti della società Amalfi Mobilità e dai militari della Guardia Costiera.

Forte mareggiata sulla costiera amalfitana, panico tra la gente in spiaggia: scatta l’allerta

In seguito al fenomeno che ha colpito e causato disagi in particolar modo lungo la costa, rimosse in velocità tutte le attrezzature degli stabilimenti balneari tra il caos e il panico generalizzato, considerando la considerevole affluenza turistica per l’alta stagione. Interrotti anche i collegamenti marittimi. Invaso dall’acqua anche il parcheggio della Darsena, motivo per cui il piazzale è stato prontamente sgomberato per evitare che le auto e i mezzi presenti venissero del tutto travolti.

Questo il comunicato ufficiale del bollettino che invita alla massima prudenza: “A partire dalle 20 di oggi 25 luglio fino alle 20 di domani 26 luglio, venti localmente forti dai quadranti occidentali. Mare localmente agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti. Il settore costiero è quello maggiormente esposto al fenomeni. La Protezione civile regionale, infatti, invita a prestare attenzione a ombrelloni, gazebo e strutture temporanee”.

“Si raccomanda, inoltre, ai sindaci e alle autorità competenti di attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi: massima prudenza per le imbarcazioni e le persone presenti, anche nelle ore notturne, nelle zone portuali e nei litorali esposti ad ovest.Si richiama, inoltre, l’attenzione sul rischio propagazione incendi dovuto al forte vento che può rappresentare una concausa di diffusione. Si segnala in particolare un forte rischio incendi nelle zone costiere impervie. Analoghi fenomeni potrebbero verificarsi nelle pinete esposte ad ovest e vicino al mare”.