Notte di paura a Milano per una ex modella: in tre sono entrati in casa sua in zona Porta Romana. Avevano “l’accento dell’est” ed erano ben organizzati, ha raccontato la 48enne che vive sola e ha fatto sapere di stare bene, ma di essere sotto choc. La rapina è avvenuta intorno alle 3.15 della notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio I tre avevano il volto coperto da passamontagna e sono entrati da una finestra della casa al piano terra. Hanno fatto razzia di gioielli il cui valore non è stato quantificato e di 5mila euro in contanti.

La vittima della rapina è l’ex modella, ora influencer, Roberta Martini, 48 anni. Era sola nel suo appartamento quando tre persone sono entrate e l’hanno legata con delle fascette immobilizzandola. Sull’episodio indaga la polizia, e l’ex modella non ha avuto conseguenze: solo tanto spavento. I malviventi l’hanno costretta ad aprire la cassaforte e hanno quindi prelevato e portato via 5mila euro in contanti e gioielli il cui valore resta da quantificare.

L’ex modella Roberta Martini rapinata a Milano

Al lavoro ci sono gli uomini della sezione Antirapine della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Marco Calì, che raccoglieranno la denuncia di Martini. Nel frattempo i tecnici della Scientifica sono già intervenuti nell’appartamento per rilevare eventuali impronte e tracce biologiche, fondamentali per provare a risalire ai tre uomini che hanno svaligiato la casa della 48enne, si legge sul Fatto Quotidiano. “Grazie a voi che mi state scrivendo in tantissimi – fa sapere l’ex modella sulle sue Instagram Stories -. Sto bene, ma sono ancora molto sotto choc”.

Di recente è stato vittima di una rapina a Milano Alessandro Del Bono, noto imprenditore e marito dell’ex modella Afef. All’amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutic hanno rubato un orologio da 40mila euro mentre era a bordo della sua Ferrari. Stava rientrando nel garage di casa quando all’improvviso un uomo con il casco integrale ha spaccato il finestrino probabilmente con il calcio di una pistola.

Il rapinatore è poi fuggito a bordo di un motorino, guidato da un secondo soggetto. Insieme ai due la vittima ha visto fuggire altre due persone a bordo di altri due motorini. Del Bono ha subito chiamato i soccorsi. La Squadra Mobile adesso si sta occupando delle indagini. Per il manager solo lievi escoriazioni e non è stato necessario l’intervento del 118.