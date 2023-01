Furto record a Capodanno. Letteralmente svaligiata la villa a Milano della nota vip. Una brutta sorpresa per la coppia di rientro dalla vacanza trascorsa a Dubai. La nota modella e il marito sono stati derubati di oggetti pari al valore complessivo di due milioni e mezzo di euro.

Furto nella villa di Galina Genis e dell’imprenditore anglo-australiano Karim Kalaf. La coppia aveva deciso di trascorrere alcuni giorni di relax in vacanza a Dubai ma al loro rientro a Milano non hanno trovato quasi più nulla. Un vero colpo da record per i ladri che tra gioielli, borse e orologi hanno portato via un bottino pari a due milioni e mezzo di euro.

Furto nella villa di Galina Genis e di Karim Kalaf: un bottino pari a 2 milioni e mezzo di euro

La villa della modella e del ricco imprenditore è situata a Milano di fronte allo stadio Meazza e oltre agli oggetti di valore sparsi per casa, i due hanno trovato anche la cassaforte vuota e aperta presumibilmente con un flessibile. La coppia ha riferito agli agenti di polizia di aver ricevuto una telefonata dal custode mentre erano in ferie. L’uomo ha riferito di aver notato la porta-finestra lasciata aperta. La notizia del furto viene diffusa solo oggi ma la vicenda risale all’’11 novembre.

Oggetti di valore delle più grandi e stimate firme portate via, a eccezione della Lamborghini Urus e della Ferrari Portofino di Karim Kalaf. Ovviamente sulle tracce dei ladri gli agenti questura milanese. Nel corso del programma “Giovani e ricchi” la modella Galina Genis ha avuto modo di raccontare del suo invidiabile guardaroba, che tra abiti e accessori vantava anche ben 250 paia di scarpe. “Le prime cento sono quelle che uso di più”, ha precisato la modella.

E dalle colonne de Il Messaggero si apprende che i ladri avrebbero portato via, oltre al bottino, anche il passaporto britannico di Galina. Sul caso sta indagando il commissariato Bonola di Milano. Tante le testimonianze raccolte fino ad oggi rilasciate dalle persone “entrate in contatto con i coniugi milionari nel loro breve periodo di residenza nel quartiere, da colf a estetiste che hanno lavorato per loro. Ma finora in quasi due mesi non è ancora stata trovata la pista giusta”, si continua ad apprendere dalla testata giornalistica. Ad oggi la super modella e influencer vanta un seguito di ben 26mila follower sul suo profilo Instagram, tutti rammaricati per il grossa perdita subita dalla loro diva.