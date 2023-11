Omicidio Giulia Cecchettin, l’ultima scoperta su Filippo Turetta. Nella mattinata di sabato 18 novembre, ad una settimana esatta dalla loro scomparsa, nelle acque del lago di Barcis è stato ritrovato il corpo della 22enne. Per recuperarlo sono state necessarie ore, nel pomeriggio il padre l’ha riconosciuta. Il corpo di Giulia è stato trovato intorno alle 11:30 in un fitto bosco da una squadra della protezione civile. Si tratta di una zona impervia circa 50 metri al di sotto della strada tra Piancavallo e Barcis (Pordenone).

Giulia Cecchettin aveva gli stessi vestiti del giorno della sua scomparsa. Secondo le prime informazioni la ragazza sarebbe stata accolellata e poi gettata in un dirupo. Sul suo corpo c’erano diverse contusioni, probabilmente provocate dalla caduta, e poi segni di coltellate alle braccia, alle mani (che confermerebbero che ha cercato di difendersi, ndr), alla testa e sul collo. L’ultima scoperta sull’ex fidanzato Filippo Turetta getta una luce nuova sul caso.

Cosa ha cercato Filippo Turetta on line

In attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo di Giulia che verrà effettuata la settimana prossima, si cerca di capire cosa sia esattamente successo. Uno dei maggiori dubbi è se si sia trattato di omicidio premeditato o no. Nel filmato delle telecamere di sorveglianza Filippo ha messo in essere “atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte” della 22enne. È probabile che il ragazzo avesse portato con sé un coltello. Inoltre nel luogo dell’aggressione è stato ritrovato del nastro isolante, ma il procuratore Cherchi ha riferito: “è stato trovato per terra vicino a dove c’era il sangue, ma potrebbe essere del tutto non collegabile alle nostre indagini”.

Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli. A quanto risulta Filippo Turetta avrebbe fatto delle ricerche on line su kit di sopravvivenza in montagna e itinerari per percorsi estremi nel versante Tirolese dell’Austria. Che il suo sia stato un piano congegnato nei minimi particolari? Oppure erano ricerche di un semplice appassionato di montagna?

Intanto però Filippo Turetta non si trova e tra le ipotesi c’è anche quella che, colto dalla disperazione per quello che ha fatto, possa aver messo in atto propositi autolesionistici. La notizia del ritrovamento della Punto nera in un parcheggio del lago di Barcis è stata smentita. Di sicuro l’auto è transitata a Lienz, in Austria, poi più nulla. Attualmente si cerca in Carinzia, Tirolo orientale, Alta Val Pusteria in Alto Adige. I familiari del ragazzo hanno lanciato un appello: “Filippo, consegnati alle forze dell’ordine, così puoi spiegare cosa è successo”.

