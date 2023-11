Come gli investigatori sospettavano, l’auto di Filippo Turetta è stata avvistata in Austria. Ieri è stata pubblicata la prima foto della Fiat Grande Punto del 22enne di Torreglia scomparso ormai da sei giorni con l’ex fidanzata Giulia Cecchettin di Vigonovo. L’immagine risale alla notte tra sabato e domenica.

Secondo quanto detto dagli investigatori, l’auto del giovane è stata immortalata dalle telecamere a Zero Branco alle ore 00.43. Da ieri Filippo Turetta è iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Venezia con l’accusa di tentato omicidio. La decisione è arrivata dopo la scoperta di un video in cui il giovane, immortalato dalle telecamere dell’area industriale di Fossò, aggredisce a mani nude l’ex fidanzata Giulia per poi trascinarla in auto esanime.

E se nella prima immagine ufficiale dell’auto si vedono solo i due fari accesi, e quindi non si riesce quindi a capire se a bordo ci siano una o due persone, l’ultima segnalazione parla di una sola persona a bordo. Si tratta di Filippo Turetta, al volante della sua Fiat Grande Punto nera mentre a Lienz, un comune austriaco di 12044 abitanti nel distretto di Lienz, in Tirolo, al confine con il Trentino Alto Adige.

A questo punto si concretizza l’ipotesi degli investigatori. L’auto di Filippo Turetta era stata avvistata a San Candido e fin da subito c’era stato il sospetto di una fuga verso l’Austria. Il 22enne sarebbe quindi da solo in auto, nessuna traccia dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il direttore del Gazzettino, Roberto Papetti, ha spiegato a Quarto Grado che l’auto sarebbe stata rilevata mercoledì oltre confine, poi nulla.

Elementi che andranno verificati e ovviamente si spera che Giulia possa essere ancora viva. L’ex fidanzato è indagato per tentato omicidio, ed è ricercato anche dalle polizie europee grazie a un mandato d’arresto europeo, diramato dall’Interpol a tutti i posti polizia europei. La decisione è arrivata dopo la scoperta di un video un cui si vede Filippo Turetta colpire ripetutamente Giulia e caricarla in auto sanguinante.