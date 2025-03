Una donna ha deciso di scrivere una lettera a Papa Francesco. La signora Catia si è soffermata sulle sue problematiche private, inerenti la vita coniugale. Infatti, ha rivelato al Santo Padre che suo marito l’ha tradita, quindi ha chiesto un aiuto a lui per provare ad affrontare nel migior modo possibile questa situazione delicata.

La domanda della signora Catia a Papa Francesco è stata la seguente: “Caro Papa Francesco, mio marito mi tradisce, è giusto perdonarlo sempre?“. Lei è cattolica, ma sta vivendo questo dilemma personale che la sta attanagliando. Il Pontefice ha risposto grazie al giornale della Basilica di San Pietro.

Papa Francesco risponde ad una signora tradita dal marito

Papa Francesco ha iniziato la sua risposta parlando del perdono. Rivolgendosi alla signora tradita dal marito, le ha detto che è conscio del fatto che non sia semplice farlo, ma bisogna provarci, anche se ci sono dei limiti. Lui ha scritto che “in alcuni casi la considerazione della propria dignità ,e del bene dei figli impone di porre un limite fermo alle pretese eccessive dell’altro, a una grande ingiustizia, alla violenza, o a una mancanza di rispetto diventata cronica. Bisogna riconoscere che ci sono casi in cui la separazione è inevitabile“.

Dedicandosi poi direttamente alla storia di Catia, Bergoglio le ha consigliato “un cammino di accompagnamento, ad esempio alcuni incontri con una coppia cristiana impegnata a sostenere le coppie ferite, condividendo le esperienze di vita, le difficoltà, il perdono, la riconciliazione. Ci sono presso le parrocchie coppie che svolgono questo servizio, talora con una competenza specifica (counseling o supporto psicologico). A volte queste coppie hanno superato esse stesse gravi situazioni ed ora vivono serenamente. Ed è importante ascoltarle. Questo può essere il segno che lei chiede”.

🔵| Editoria, su “Piazza San Pietro” Papa Francesco risponde a una moglie tradita: «Non è facile perdonare, soprattutto quando si è traditi nell’amore, nelle parole, nella fiducia. L’amore nel matrimonio va sempre migliorato, guardando a Gesù, a Maria, all’inno della carità di… pic.twitter.com/Kg5NfQiWwg — Catholi(K)ey (@CatholiKey) March 12, 2025

Infine, il Papa ha aggiunto che è “un itinerario a ostacoli il perdono, ma insieme si può vivere una autentica conversione matrimoniale. Con la preghiera e il perdono, che costruiscono e rafforzano la conversione di ciascuno, il bene cresce e può vincere qualunque male. Niente è impossibile a Dio. Speriamo che suo marito accetti questo nuovo cammino, perché, se c’è l’amore in una coppia, l’amore può curare ogni ferita, e far risorgere il matrimonio. Pregherò per lei, Catia, e per il suo matrimonio. Lei non si dimentichi di pregare per me”.