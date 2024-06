Turista si accascia in acqua e muore, dramma nella spiaggia italiana. Ancora un dramma in una delle località più frequentate della costiera adriatica. Qui, un uomo di 82 anni, probabilmente a causa di un malore, si è accasciato sulla battigia per perdere i sensi e poi morire poco dopo. Tempestivo e veloce l’intervento dei sanitari che hanno immediatamente chiamato l’eliambulanza che ha trasportato l’anziano all’Ospedale di Torrette.

Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare e quando è arrivato nel nosocomio, i medici non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Il dramma poco prima della 17 sulla spiaggia di velluto, così è rinominata, chiaramente a Senigallia. Qui, in uno degli arenili più amati dai bambini, l’uomo, di origini toscane e lì per una vacanza, ha perso i sensi ed è rimasto immerso nell’acqua per un po’ prima che qualcuno si rendesse conto della gravità della situazione.





L’82enne stava passeggiando sulla battigia, poi il malore. L’anziano era in spiaggia con la moglie, entrambi erano ospiti in un hotel sul lungomare Dante Alighieri. È stata proprio la donna che, preoccupata per il non-ritorno del marito, ha fatto la terribile scoperta. I due avevano scelto proprio questa spiaggia di velluto dove trascorre un soggiorno in total relax, lontano da casa. Il caldo probabilmente però, non ha lasciato scampo all’uomo, che si è sentito male.

Sono giunti sul luogo del misfatto anche gli agenti dell’Ufficio Locale Marittimo, quelli della Polizia Municipale e chiaramente il personale medico. Eppure, oltre ai malori, l’Italia registra ogni anno circa 400 morti per annegamento, con un trend costante negli ultimi anni. Questo fenomeno non è limitato solo alle spiagge, ma coinvolge anche laghi, fiumi, e aree di balneazione.

L’annegamento è la terza causa di morte tra i minori di 15 anni, dopo meningite ed HIV. Solo nell’ultimo anno abbiamo raccontato di un diciottenne è annegato nel fiume Secchia nel modenese, un campeggiatore di 70 anni è caduto dalla barca mentre era a pesca sul lago Maggiore, e un quindicenne è annegato gettandosi nel Po per raggiungere degli amici in difficoltà vicino ad alcune canoe.

