Meteo Italia, temperature in picchiata e freddo in arrivo: torna anche la neve

Meteo, il maltempo non molla l’Italia. Oggi, lunedì 1 novembre, in Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e su settori di Veneto, Liguria, Marche, Campania e Basilicata, dichiarata l’allerta. La Protezione Civile ha reso noto che un’ampia perturbazione atlantica interesserà dapprima il Nord-Ovest per poi estendersi a gran parte delle restanti regioni centro-settentrionali. Previsto, inoltre, un rinforzo dei venti sulle regioni meridionali. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dapprima su Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Veneto e Marche.



I fenomeni meteo saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. E non finita. Perché dopo una giornata di Ognissanti funestata dal ciclone Poppea, con ingenti quantità di pioggia al Nord e sul Centro Tirrenico, ecco un martedì all’insegna di un temporaneo miglioramento. Ma non durerà. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che da mercoledì 3 una seconda perturbazione accompagnata da aria più fredda in arrivo dal nord Europa proietterà il nostro Paese verso un deciso peggioramento del tempo.

Meteo, la situazione fino a mercoledì 3 novembre



Con il rischio di piogge intense e temporali su buona parte del Centro-Nord. Successivamente il peggioramento meteo raggiungerà anche la Campania dove saranno possibili dei veri e propri nubifragi con forti venti soprattutto a ridosso dei litorali. La presenza di aria fredda inoltre darà vita a un brusco calo delle temperature.







Più avvertibile sulle regioni settentrionali, con la possibilità più che concreta di un ritorno di importanti nevicate sul comparto alpino. I fiocchi dapprima scenderanno sulle Alpi sopra i 1500/1600 metri, poi, da giovedì potrebbero spingersi fin verso i 1000/1200 metri di quota specie sull’alta Lombardia. E ancora su tutte le Dolomiti con la neve che potrebbe imbiancare località come Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN), Solda (BZ) e Cortina d’Ampezzo (BL).



Nello specifico ecco il meteo previsto. Per lunedì 1 al nord : maltempo diffuso con piogge battenti. Al centro: peggiora fortemente nel pomeriggio su Sardegna e Tirreniche. Al sud: peggiora con piogge battenti, nel pomeriggio, sui settori tirrenici. Martedì 2. Al nord: ultime piogge sul Friuli Venezia Giulia, sole altrove. Al centro: in gran parte soleggiato. Al Sud: bel tempo prevalente. Mercoledì 3. Al nord: torna a peggiorare con piogge diffuse. Al centro: forte maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Al sud: peggiora fortemente sulla Campania centro-settentrionale. Da giovedì ancora piogge su molte regioni e neve sulle Alpi sotto i 1400 metri.

