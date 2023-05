Meteo Italia, quanto arriva il bel tempo? L‘Italia è sotto la morsa del maltempo da settimane. In Emilia Romagna nei 2 martedì neri del mese, il 2 maggio ed il 16 maggio, sono caduti quasi 400 mm di pioggia; in due martedì è caduta la pioggia di 6 mesi. Dal 19 maggio un nuovo ciclone si muoverà lentamente dall’Algeria verso il Sud Italia.

Da questa posizione riuscirà a spingere piogge anche intense dapprima verso Sardegna e Nord-Ovest poi tra sabato e domenica su gran parte dell’Italia: al momento, la buona notizia è che sono previste fasi asciutte su buona parte del Nord-Est, anche sull’Emilia Romagna martoriata da due alluvioni in 15 giorni.

Meteo Italia: quanto torna il bel tempo secondo Mario Giuliacci

Venerdì 19. Al nord: instabile con maltempo al Nordovest. Al centro: piogge su Toscana e Sardegna, sparse altrove. Al sud: molte nubi, piovaschi in Sicilia. Sabato 20. Al nord: piogge intense sul Nord-Ovest, peggiorerà anche altrove. Al centro: piogge diffuse. Al sud: piogge diffuse, più intense su Sicilia e Calabria.

Quanto torna il bel tempo in Italia? Secondo il ilmeteogiuliacci la data dell’arrivo dell’alta pressione è giovedì 25 maggio: “Da lunedì 22 a mercoledì 24 maggio vedremo mattine con cielo sereno, ma nel pomeriggio potrebbero manifestarsi possibili rovesci, dovuti non a perturbazioni ma potremmo definirli ‘temporali di calore‘ causati dal riscaldamento del giorno che consente a bolle di aria calda che formano nubi cumuliformi da cui si creano i temporali”.

Quali saranno le zone interessate si chiede il colonnello Giuliacci? “Principalmente le Alpi e gli Appennini ma non si esclude che qualche temporale possa coinvolgere le pianure e le coste. Non si esclude la grandine”, si legge sul sito. E ancora: “Da giovedì 25 maggio la situazione potrebbe cambiare grazie ad un’area di alta pressione in avvicinamento alla nostra penisola. Questo potrebbe portare più stabilità e quindi un aumento termico. Per avere la certezza di questo basta aspettare ancora qualche giorno”.