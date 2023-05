Nella notta di ieri le sirene antiaeree sono risuonate in tutta l’Ucraina, anche la capitale Kiev è stata raggiunta dai bombardieri russi: a scuotere l’opinione pubblica sono le parole del segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev che durante una riunione a Syktyvkar ha annunciato che una nube radioattiva si sta dirigendo verso l’Europa. Una notizia che arriva mentre poco fa, da Hiroshima, il G7 ha ammonito sull’uso delle armi nucleari: “Le minacce di uso di armi nucleari da parte della Russia, per non parlare del loro utilizzo, sono inammissibili.

Per ora reazioni alle parole di Patrushev non sono arrivate. Patrushev che, prima di parlare della nube radioattiva è tornato ad attaccare gli Stati Uniti. L’agenzia Ria Novosti riporta come il segretario ha detto: “Gli Stati Uniti hanno coordinato una serie di “atti terroristici” in Russia, la cui responsabilità Mosca attribuisce al “regime neonazista” di Kiev. Secondo le informazioni a nostra disposizione la posizione degli USA è chiara”.





Guerra in Ucraina, Mosca: “Nube radioattiva verso l’Europa”

“Gli atti terroristici commessi in territorio russo,tra cui l’omicidio di Daria Dugina, di Vladen Tatarsky e l’esplosione dell’auto di Zakhar Prilepin, l’esplosione del ponte di Crimea, del gasdotto Nord stream e altri, sono stati pianificati e condotti sotto il coordinamento delle agenzie di intelligence americane. Creando nuove minacce alla sicurezza nazionale della Russia, il regime neonazista di Kiev, alimentato dagli americani, ha condotto azioni terroristiche nel territorio del nostro Paese”.

Poi ha parlato della nube radioattiva: “C’è un aumento delle radiazioni è già stato registrato in Polonia – ha assicurato Patrushev – provocata dalla “distruzione” delle munizioni (bombardamento a Khmelnytsky lo scorso 13 maggio) con uranio impoverito fornite dall’Occidente all’Ucraina ed ora è diretta verso l’Europa occidentale”. Dopo la minaccia il segretario del Consiglio di Sicurezza è tornato ad accusare i paesi occidentale.

“L’Occidente collettivo, guidato dagli Stati Uniti, è direttamente coinvolto nel conflitto in Ucraina a fianco del regime terroristico di Kiev. Mercenari e consiglieri stranieri sono direttamente coinvolti nelle ostilità insieme ai neonazisti ucraini”. Parole che stanno a significare una sola cosa: che la pace in Ucraiana è ancora molto lontana.