Meteo Italia, ondata di caldo in arrivo. Giorni di tregua sull’intera penisola con l’influenza dell’anticiclone delle Azzorre che ha decisamente permesso alle temperature di abbassarsi di 10 gradi poco più. Purtroppo però da mercoledì 13 luglio, l’anticiclone africno sembra avere tutte le intenzioni di procedere dritto tornando a interessare le regioni italiane. Ecco le previsioni della settimana.

Previsioni meteo dal 13 luglio in Italia che non sembrano promettere per il meglio. Giornate decisamente più ventilate e persino piogge sparse hanno interessato e giornate precedenti alla seconda metà del mese di luglio in entrata. Pare che da mercoledì le temperature ricominceranno a risalire sotto l’influenza dell’anticiclone africano arrivando a sfiorare picchi fino a 42°.





Previsioni meteo dal 13 luglio: in Italia l’ondata di caldo in arrivo

Anticiclone africano diretto verso la Normandia e la Germania ma anche verso l’Italia. Bel tempo sparso ovunque sulle regioni, ma anche un’ondata di caldo che pare sia pronta a intensificarsi quanto meno fino alla giornata di venerdì 15 luglio, con probabili novità a cavallo del prossimo weekend.

Giornata più calda prevista, venerdì 15 luglio, su gran parte della Val Padana e nelle aree interne del Centro con picchi di 36/37°C in città come Milano, Bologna e Firenze. Poi un cambiamento nelle giornate di sabato 16 e domenica 17, quando le temperature potrebbero subire un leggero calo con ventate di aria più fresca e possibili temporali sui rilievi del Nordest, specialmente sulle regioni nord-orientali e su parte dell’area adriatica.

Un’estate 2022 in Italia forse tra le più calde, con uno spiccato avvicendarsi di anticicloni ancora in ‘lotta’. E a proposito di ondate di caldo, gli esperti consigliano di evitare l’esposizione al sole negli orari conpresi tra le 12 e le 16 e assicurare al corpo un’adeguata idratazione durante la giornata.

