Mauro Libralesso morto a soli 33 anni. La tragedia si è consumata nella tra venerdì 8 e sabato 9 luglio 2022: il giovane, residente a Badoere, era al laghetto per la pesca sportiva in Via Levante a Padernello di Paese. Era con un gruppo di amici con cui era andato a pescare, poi il tuffo in acqua che gli è costato la vita.

Dai primi accertamenti sembra che l’uomo, dopo essere entrato nelle acque molto fredde del laghetto, profondo oltre 40 metri, sia stato colto da un malore improvviso, annegando davanti agli amici, si legge sul Treviso Today, che pubblica anche la foto del 33enne.





Mauro Libralesso morto: aveva 33 anni

Intorno all’1,15 l’arrivo dei soccorritori sul posto. I pompieri di Treviso, con il nucleo sommozzatori di Venezia, hanno subito iniziato le ricerche individuando e recuperando il corpo di Mauro Libralesso a 5 metri di profondità. Il personale del Suem 118 ha provato a rianimarlo, ma per il 33enne non c’era già più nulla da fare.

Foto di Treviso Today

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Paese. Il sindaco Daniele Rostirolla, primo cittadino di Morgano, è stato informato della notizia mentre era in viaggio per tornare in paese, riporta ancora il sito Treviso Today.

“Nel giro di pochissimi giorni, un’altra tragedia avvenuta a Paese coinvolge un cittadino di Morgano. Conoscevo Mauro solo di vista, ma sono grande amico dei suoi genitori Vinicio e Antonia. Mauro viveva a Badoere insieme a loro. Lo ricordo come un grande appassionato di pesca. Dispiace davvero molto per una perdita così giovane, prima di rientrare a casa mi fermerò a portare le mie condoglianze di persona alla famiglia”.

Assalito da api e calabroni: la corsa disperata all’ospedale, poi la terribile notizia su Salvatore