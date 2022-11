Matteo Salvini denuncia degrado sui social: “Solo due cretini”. Fa parlare l’ultima uscita del ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Matteo Salvini. Il leader della Lega ha infatti denunciato, a modo suo, una situazione di degrado nella città capoluogo della Lombardia. “Metropolitana a Milano, nuovo sport: il salto del tornello” così scrive Salvini a corredo di un video in cui si vedono due ragazzi che, probabilmente senza biglietto, saltano il tornello e si prendono gioco del dipendente nel gabbiotto.

La “performance” dei due ragazzi non è finita qui. Infatti dopo aver saltato i tornelli deridono il dipendente della metro chiuso nel gabbiotto e poi improvvisano due passi di danza hip hop. “Forse si sentono due eroi, a me sembrano solo due cretini” queste le parole usate da Matteo Salvini su Twitter per descrivere i due protagonisti del video. Ovviamente al tweet sono seguite una marea di risposte e reazioni, non tutte positive.

Le reazioni al tweet di Matteo Salvini

Molti hanno commentato esprimendo solidarietà al dipendente della metro deriso dai due ragazzi: “Credo che un dipendente non debba essere sbeffeggiato mentre è sul luogo di lavoro” scrive ad esempio un utente. Ma c’è anche chi ironizza, come il comico Luca Bizzarri.

A queste parole c’è chi ha risposto: “Mi piacerebbe vederti nel gabbiotto Luca, al posto di quel povero dipendente ATM, lì ad esser preso per il culo da due dementi simili…sfottuto ed irriso mentre cerchi di fare il tuo lavoro…chissà come ti divertiresti…e se avresti sempre la voglia di dare risposte simili”. C’è anche chi critica il ministro: “Magari si farebbe anche una risata, visto che i ragazzi poi sono andati via. Ma poi ti pare che un ministro debba stare lì a stanare la gente in giro che fa balletti tik tok?”.

Perché non sai fare quel passo lì, ammettilo. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) November 9, 2022

Insomma tante reazioni per il tweet di Matteo Salvini che in ogni caso non è nuovo a denunciare situazioni di degrado o illegalità. Pochi giorni fa, ad esempio, aveva postato il video di una rissa a bottigliate: “Rissa fra immigrati, molto ben educati ed integrati… L’emergenza insicurezza a Milano è degenerata ormai da tempo, nel frattempo il sindaco di sinistra Sala fa finta che vada tutto bene. Pugno duro contro delinquenza e illegalità”.

