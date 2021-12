Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, torna a parlare del vaccino. Il primo ciclo vaccinale iniziato nel 2021 si completa con la terza dose, senza la terza dose non abbiamo un muro che ci copre dalle varianti. Nel 2022 credo che arriverà quasi certamente la quarta dose, bisogna solo stabilire quando arriverà. Mi auguro che sia una quarta dose di richiamo annuale, che faremo nella seconda parte dell’anno magari insieme al vaccino influenzale”, dice ad Agorà.



“Se i dati invece ci diranno che la dobbiamo anticipare, la anticiperemo. Il problema non è ‘quante’, è ‘come’. Il vaccino ci difende dalle ospedalizzazioni, se ci diranno di fare la quarta dose la faremo”, aggiunge Matteo Bassetti.Capitolo Super green pass: “Ha portato quasi 400mila dosi di vaccino in 2 settimane. L’obiettivo è anche quello di stimolare la vaccinazione in un paese in cui molti hanno deciso di non vaccinarsi. Speriamo di avere 1 milione di vaccinati in più entro il 15 gennaio”.



Si avvicinano le festività: si rischiano misure? “Giù le mani dal Natale, sarà come lo abbiamo sempre vissuto, con alcune accortezze” continua Matteo Bassetti. “Se c’è un assembramento bisogna mettere la mascherina, ritengo ridondante” l’obbligo all’aperto. “Dopo 2 anni di pandemia bisogna uscire dalle logiche costrittive. Se impongo l’obbligo, mi limito a controllare che tu abbia la mascherina, senza pensare a quale mascherina si usa e come si usa”.







Quindi Matteo Bassetti continua: “Forse un anno fa poteva avere senso questa misura, oggi è stata varata da alcune città ma non dal governo. Non c’è una completa unanimità. Bisogna passare dall’obbligo alla consapevolezza: se vado in centro e c’è un assembramento, la metto. Come fanno gli italiani con senso di responsabilità”.

“La mascherina serve a ridurre i contagi, di sicuro non salva la vita a nessuno – conclude Matteo Bassetti -. Le mascherine servono quando sono usate in maniera appropriata al chiuso e quando siamo vicino agli altri. È sbagliato dire che per obbligo devo mettere la mascherina se vado a passeggiare sul lungomare”.



