Sulla Marmolada proseguono le ricerche dei dispersi tra gli escursionisti coinvolti nel cedimento di un seracco del ghiacciaio in Veneto. Le ricerche proseguono con i droni e nelle ultime ore sono stati individuati dei resti di altri escursionisti. L’ipotesi è che si tratti dei corpi di alpinisti appartenenti alla stessa cordata: è quanto riporta l’agenzia Ansa. Il ritrovamento dei resti, che al momento non è stato comunicato a quante persone sono riconducibili, porterà ad una riformulazione del numero dei dispersi. Le persone che al momento mancano all’appello sono cinque e sono tutti veneti.

Anche nella mattinata di mercoledì 6 luglio quattro droni sono in volo sul ghiacciaio della Marmolada, sul luogo del disastro. Due droni del soccorso alpino veneto e altri due dei vigili del fuoco di Trento passeranno al setaccio la zona in cui la frana di ghiaccio ha travolto gli alpinisti che domenica stavano salendo lungo la via normale, scrive l’Ansa. Le operazioni di ricerca sono effettuate oltre che dai droni, anche da due operatori della guardia di finanza a capanna Ghiacciaio.





Nel frattempo proseguono le attività di trasporto del materiale tecnologico necessario per l’intervento “vista e udito” di una squadra scelta di soccorritori che, assieme ad Unità cinofile, potrebbe tornare sul ghiacciaio nella giornata di giovedì 7 luglio per fare delle ricerche sul posto: la neve nella parte bassa del via normale su cui è rovinata la frana si sta sciogliendo e la polvere ed il pietrisco rendono difficoltoso l’utilizzo dei droni che non “vedono” chiaramente resti e attrezzatura sparsi sul ghiacciaio.

Pertanto si sta pensando anche all’intervento con operatori scelti, malgrado il rischio di ulteriori crolli. Una situazione che comunque è in fase di valutazione, dal momento che l’intervento è ritenuto molto pericoloso. Per quanto riguarda la situazione meteo tra il 6 e il 7 luglio sono previsti forti temporali e la speranza dei soccorritori e che la pioggia possa in qualche modo ripulire la superficie e consentire una visuale migliore agli operatori che eventualmente interverranno.

Secondo quanto scrive l’Ansa, il bilancio della tragedia sulla Marmolada è drammatico. Se i morti rimangono fermi a sette (identificata la quarta vittima) è fortunatamente disceso a cinque il numero dei dispersi, con otto persone che hanno dato buone notizie di sé. E tutto il massiccio è diventato off limits, con la decisione del comune di Canazei di rinforzare le misure contro i curiosi che numerosi si avvicinano al Fedaia.

