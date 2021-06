“Mi ha detto che non è loro figlia”. Denise Pipitone, testimonianza choc sulla ragazza avvistata

Si torna a parlare anche oggi di Denise Pipitone a Storie Italiane. La padrona di casa Eleonora Daniele decide di soffermarsi ancora un po’ sulla oscura vicenda della bimba scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. Collegata con la conduttrice c’è Mariana Trotta – la 27enne di origine rom adottata a dieci mesi da una famiglia italiana – che avrebbe riconosciuto la donna della foto postata dalla guardia giurata Felice Grieco.

Come abbiamo raccontato ieri, la giovane, nel 2018, si era recata in un campo rom a Parigi per conoscere i suoi genitori biologici. Lì avrebbe conosciuto questa donna curiosa donna che lei chiamava Florina: “Era una figura importante – aveva spiegato ieri Mariana – la mattina tutti andavano a chiedere l’elemosina e lei cucinava per tutti, mi rimase impressa perché era un punto di riferimento. Quella donna sarebbe la moglie di mio zio biologico. Non so il nome, dicono che si chiamasse Silvana me da me si faceva chiamare Florina”.

Mariana poi racconta: “Io con lei ci ho parlato poco, parlava italiano ma con me non ha parlato molto. C’era una ragazza, la presunta figlia di Florina. Io non ho mai sentito chiamarla Danas, ma non sapeva la sua età, avrà avuto tra i 17 e i 18 anni”.





Mariana Trotta: “Antonia era traumatizzata”

Ancora Mariana: “Era molto traumatizzata, parlava pochissimo francese, parlava poco italiano, parlava sinti, ma non parlava quasi mai in realtà e si faceva capire a gesti. Era messa male, ricordo che non aveva i denti, spesso le tremavano le mani. Ricordo che era molto controllata e che non le veniva mai permesso di uscire nel campo rom”. Da quello che Mariana fa intendere, se Denise fosse lì, sarebbe la ragazza che si chiama Antonia e adesso sarebbe in Romania.

Oggi, Mariana ha ribadito: “Antonia nella stanza d’hotel mi disse ‘lei non è mia madre, non conosco la mia famiglia biologica. Non conosco la mia età’”. Poco dopo Eleonora Daniele racconta: “Ho sentito Piera Maggio e come sempre è molto cauta, molto attenta. E aspetta tutte le verifiche del caso. Sappiamo che gli inquirenti stanno facendo delle indagini per capire se in quel campo rom di Parigi ci sia ancora la zia e in Romania ci sia ancora Antonia, l’ipotetica Denise”.