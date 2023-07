Violentissima bomba d’acqua sulla città, alberi caduti e traffico in tilt. Vigili del fuoco al lavoro

Italia spaccata in due, caldo afoso al sud e temporali violentissimi al Nord. Dopo le bombe d’acqua e e violente grandinate che hanno preso di mira Veneto e Lombardia nei giorni scorsi, il maltempo si accanisce stavolta su Milano e la Brianza. Gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese. I sommozzatori di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all’interno del suo garage allagato.

Racconta il Corriere della sera come: “La bomba d’acqua che si è abbattuta sulla Brianza ha causato la caduta di alcune piante a Bernareggio (dove un pino ha sfondato le auto parcheggiate in strada), a Vimercate e a Oreno. A Monza, in via Felice Cavallotti, una Clio è stata schiacciata da un tronco: salvi gli occupanti della vettura”.





“L’area più colpita è quella intorno alla stazione di via Arosio. Qui è caduto il grande cedro del Libano, uno dei pochi superstiti del regio vivaio. Bloccata anche la circolazione in corso Milano e lungo i binari della ferrovia”. In Italia tra l’ennesima avanzata dell’anticiclone africano Caronte e un insidioso break temporalesco. Il rischio, elevato, è quello di eventi estremi derivanti da questo tipo di contrasti: si teme soprattutto la grandine.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che nella giornata odierna il meteo trascorrerà ancora all’insegna di un caldo eccezionale, con Caronte che concederà un bis di quanto già accaduto nei giorni scorsi. Si tratta di nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub-tropicale, che provocherà l’ennesima ondata di calore con temperature che saliranno ancora ben oltre i 37-40°C su molte delle nostre regioni.

In particolare su quelle centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori. Su Puglia, Sicilia e Sardegna sono previsti picchi massimi fin verso i 45-48°C.Nel dettaglio, oggi e domani restano da bollino rosso Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Mercoledì 26 l’allerta è massima solo a Bari e Catania.