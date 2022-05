“Mi sento male”. Alessio crolla a terra e muore: spingeva il carrozzino della figlia di 7 mesi

Malore improvviso, muore Alessio Gamba. 42 anni, si è accasciato a pochi passi dalla farmacia da dove poco prima era uscito spingendo il carrozzino con la figlia di 7 mesi. La tragedia si è consumata a nel pomeriggio del 10 maggio a Sopraponte di Gavardo, in provincia di Brescia. “Mi sento poco bene”, avrebbe riferito alle farmaciste della Farmacia Pasini dove era entrato per comprare del latte in polvere per la figlia. Due donne sono corse in farmacia a chiedere aiuto: le farmaciste di turno hanno allertato il 112 e poi tentato di rianimarlo, seguendo le indicazioni dei sanitari al telefono.



Dopo l’allarme lanciato dai passanti, sarebbe intervenuto subito il personale della farmacia che avrebbe praticato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei soccorsi che però lo avrebbero portato via ancora senza conoscenza. Con l’elisoccorso è stato trasportato al Civile – dove è arrivato intorno alle 18 – e ricoverato in Rianimazione. Il suo cuore si è fermato, per sempre, solo poche ore dopo.





Malore improvviso muore Alessio Gamba: choc in paese



Il funerale verrà celebrato venerdì pomeriggio nella parrocchia di Santo Stefano a Bedizzole. Oltre all’amata figlioletta Vittoria, di soli 7 mesi, Alessio Gamba lascia la compagna Fabiana, la mamma Loredana, il papà Giuliano. La morte di Alessio Gamba non è purtroppo l’unica del genere nell’ultimo periodo. Martedì 3 maggio, Fabio Chiesi se n’era andato in un modo analogo.



48 anni, a stroncarlo un malore improvviso. Agente scelto della polizia locale dell’Unione Tresinario Secchia, nel reggiano, stava uscendo di casa a Roteglia quando, intorno alle 5.30 ha avuto un malore improvviso. Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi che, una volta arrivati sul posto, hanno fatto di tutto per salvargli la vita sotto gli occhi di sperati della moglie. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.



La morte di Fabio Chiesi aveva suscitato una ventata di emozione in paese. Anche il sindaco di di Castellarano Giorgio Zanni ha voluto lasciare un ricordo con una nota. “Una notizia che porta in noi ed in tutta la comunità una tristezza infinita, quella che purtroppo abbiamo ricevuto questa mattina. Un lutto che colpisce tutta la comunità”.

