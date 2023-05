Basterà un pareggio contro l’Udinese nella partita di questa sera al Napoli per vincere il suo terzo scudetto. In città è pronto il piano sicurezza per gli eventuali festeggiamenti, che ricalca quello già messo in atto domenica scorsa in occasione del primo ‘match point’ degli azzurri vanificato dal pareggio casalingo contro la Salernitana. Alle 21, scrive Adnkronos: “Scatterà il divieto di transito e circolazione veicolare nell’area del centro cittadino con l’istituzione di una maxi zona rossa, ribattezzata dalle autorità ‘zona azzurra’, con posti di blocco dislocati nei varchi di accesso dell’area”.

“La ‘zona azzurra’, secondo quanto previsto dall’ordinanza emessa dal sindaco Gaetano Manfredi, resterà in vigore fino alle 2 e comunque fino a cessate esigenze. Resteranno aperte fino alle 2 di notte la Linea 1 e la Linea 2 della metropolitana, le Funicolari Centrale e Montesanto e le linee Eav Cumana, Circumflegrea e la metro Piscinola-Aversa”.

Leggi anche: Malore choc in casa, Cristiano trovato morto: “Non si era presentato al lavoro”





Gragnano, morto 35enne: annullata festa per lo scudetto del Napoli

Se scudetto sarà, sarà festa ovunque. Non a Gragnano dove il sindaco Nello D’Auria ha deciso che non ci saranno i festeggiamenti già programmati. Un gesto di rispetto nei confronti di un ragazzo di 35 anni, Giuseppe Saporito, morto a causa di un malore, che non gli ha lasciato scampo. Scrive il sindaco Su Facebook.

“Oggi è un giorno molto triste per la nostra città. A soli 35 anni si è spento Giuseppe, fratello del Tenente di Polizia Municipale Angela Saporito. Una tragedia immane, che ci addolora profondamente e ci lascia tutti sgomenti per questa perdita devastante. Il mio pensiero, quello dell’intera Amministrazione e dei dipendenti comunali va alla famiglia di Angela a cui ci stringiamo forte, a nome di tutta la città, in questo momento di dolore”.

E ancora: “Ci uniamo in preghiera in questo giorno di lutto per il quale, come Amministrazione, abbiamo annullato ogni forma di festeggiamento che stavamo organizzando in vista dello scudetto del Napoli”. Giuseppe Saporito lascia la compagna e un figlio. La data dei funerali, a quanto si apprende, non è stata ancora resa nota.