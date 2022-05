Lodi, due bimbi morti nel giro di 24 ore. Due terribili tragedie hanno scosso nelle ultime ore la comunità di Lodi, capoluogo della omonima provincia lombarda. Il primo dramma si è consumato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio. Younes, bambino di origini marocchine che a giugno avrebbe compiuto sette anni, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.

Affetto fin dalla nascita da cardiomiopatia ipertrofica, il piccolo Younes era stato già sottoposto in autunno ad un delicato intervento di trapianto del midollo osseo. È rimasto per molto tempo in ospedale. Tornato da poco nella sua casa di Ospedaletto Lodigiano e dopo una lotta di anni con la sua malattia il piccolo è stato colpito da un improvviso infarto. Poche ore dopo un’altra fragile e piccola vita è stata spezzata.





Subito dopo il malore del piccolo Younes sul posto è arrivata l’ambulanza per portare il bimbo all’ospedale Maggiore di Lodi. Purtroppo tutte le operazioni di salvataggio dei sanitari si sono rivelate del tutto inutili. Dopo la morte di Younes, ad Ospedaletto Lodigiano, un’altra tragedia ha colpito il quartiere di San Fereolo a Lodi. Anche Isabella era affetta da una cardiopatia congenita.

Isabella non aveva neppure due anni e purtroppo il suo cuore non ha retto. Anche in questo caso la piccola aveva una malattia congenita al cuore e i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Un’altra tragedia, nel giorno di Pasqua, aveva colpito il lodigiano, Sordio per la precisione. Qui un bambino di appena sette mesi è stato trovato senza vita nella sua culla dai genitori. In quel caso, però, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un caso di Sids. È l’acronimo di “sudden infant death syndrome”, ovvero la cosiddetta “morte in culla”, un decesso improvviso e inspiegabile che è tra le principali cause di morte dei bambini da zero a un anno.

