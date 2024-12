“L’ha presa a bastonate”. Arrestato il Brasiliano, alias Massimiliano Minnocci. Un fatto gravissimo che ha, chiaramente (anche se non sempre finisce così) un epilogo altrettanto serio. Minnocci, conosciuto da tutto come “Brasiliano” è una figura a dir poco controversa nel panorama italiano. Conosciuto principalmente per atti violenti o presunti tali, anche in tv, l’uomo è ospite spesso de La Zanzara, il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani e David Parenzo in onda su Radio24. Romano di 45 anni, è un ex ultras della Roma e rapper. La sua immagine pubblica è quella di un uomo muscoloso, coperto di tatuaggi, molti dei quali evocano simboli controversi legati al fascismo e al nazismo.

La sua notorietà è cresciuta grazie alla sua presenza su Instagram, dove conta oltre 480.000 follower. Tuttavia, il suo passato è segnato da arresti e condanne legate a reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ma cosa è successo stavolta? Sembra che il Minnocci avrebbe preso a bastonate la giovane compagna, più piccola di circa 20 anni. Come riporta Il Messaggero, il Brasiliano prima avrebbe assunto cocaina e alcol, poi avrebbe preso un bastone e l’avrebbe usato contro la ragazza. Esito: frattura scomposta del braccio destro e chiaramente choc: 30 giorni di prognosi.





“L’ha presa a bastonate”. Arrestato il Brasiliano

La ragazza è stata accompagnata al San Pietro dai familiari. La giovane già un mese prima era andata in ospedale a Civita Castellana (meravigliosa località al nord di Roma, Ndr) per un’altra aggressione, anche se all’epoca disse di essere solo caduta accidentalmente.’ Poi l’aggressione del 23 novembre, il racconto choc della serata è della ragazza. I due hanno impegni diversi: lei a teatro, lui a una festa di compleanno. Si ritrovano a casa di lui dopo: “Iniziava a consumare cocaina – mette a verbale la ragazza – che aveva portato da fuori, circa tre grammi, e birra, e consumavamo cocaina insieme”.

Racconta la ragazza: “Quando Massimiliano assume cocaina e, quando ha l’effetto down, inizia ad assumere birra; in questo momento inizia a affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo. Alzava sempre di più la voce e mi insultava dicendo che ero una bugiarda, un’infame e, quindi, mentre ero seduta sul divano, mi spintonava per farmi abbassare e impugnava un bastone, simile a una mazza, e mi colpiva violentemente sul braccio destro”.

Lei se ne va e denuncia, i carabinieri il giorno dopo vanno da lui e trovano anche un telefono in cui il ragazzo aveva mandato un video molto spinto dei due alla nonna della ragazza. Il gip Paola Della Monica lo fa arrestare per “un elevato rischio di recidiva specifica in considerazione della già delineata personalità del Minnocci e dal fatto che egli dimostra che le esperienze precedenti ed i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente: come emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha beneficiato, per due volte, della pena sospesa”. In galera quindi e ci resta per un po’.

