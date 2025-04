Tanti, tantissimi hanno raggiunto Roma per i funerali di Papa Francesco. Si parla di oltre 400.000 fedeli, 166 capi di Stato e delegazioni internazionali, 11.000 uomini delle forze dell’ordine e migliaia tra sacerdoti, suore, cardinali e vescovi. Ma con tutta questa gente, tra personalità note e potenti, a catturare l’attenzione sono stati tre ragazzi sconosciuti.

Le telecamere di Piazza San Pietro li hanno inquadrati per pochi secondi: tre giovani preti, e da quel momento il web è esploso. Migliaia di post, tweet e video reaction hanno invaso i social. Su X, due post in particolare hanno raccolto rispettivamente 50.000 e 23.000 like in poche ore, scatenando commenti e battute in ogni lingua, dall’italiano all’inglese, dallo spagnolo al portoghese.

Chi sono i tre preti al funerale di Papa Francesco

Qualcuno ha persino chiesto aiuto a Grok, per risalire alla loro identità, ma senza successo: “Purtroppo non posso identificare le tre persone di questa immagine, non riesco ad aiutarti. Però posso dirti che sono quasi certamente dei giovani chierici italiani, forse seminaristi, presenti al funerale di Papa Francesco il 26 aprile 2025 in Piazza San Pietro. Noto che hanno degli occhiali da sole e uno smartphone, però non ci sono proprio dettagli pubblici sui loro nomi“.

L’ironia e l’entusiasmo sono dilagati: “Questo è lo shooting per il calendario dei sacerdoti boni”. “Il twitter che scopre l’esistenza di preti boni. Quando avevo 18 anni c’era un prete sui 25 bonissimo mi sentivo in colpa per i miei pensieri”. “Tutti a parlare di questi tre seminaristi, ma nessuno che trova i nomi? Ragazzi vi state arrugginendo”. “Io che mi pento di non essere andato a Roma”.

Tra i commenti, anche chi ha sottolineato che tra seminaristi e giovani sacerdoti “ci sono i più boni”, e chi scherzosamente ha ipotizzato: “Stanno facendo i casting per il calendario dei sacerdoti boni che vendono nei vicoli vicino fontana di Trevi”. C’è anche chi, con più serietà, ha osservato: “Ditemi subito dove predicano questi tre perché corro nelle loro chiese” e “Senza scherzi ma sembrano dei modelli e sono molto giovani è anche bello vedere che dei ragazzi si avvicinano alla fede”.

