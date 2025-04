Questo pomeriggio, su Canale 5, la puntata di Verissimo si è aperta in un clima di grande emozione. Silvia Toffanin, visibilmente commossa, ha deciso di dare avvio alla trasmissione ricordando Papa Francesco, scomparso il 21 aprile, nel giorno del Lunedì dell’Angelo. Un momento delicato, reso ancora più intenso dalla coincidenza con i funerali del Santo Padre, celebrati proprio questa mattina nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro. Nonostante il dolore collettivo, la conduttrice ha scelto di andare regolarmente in onda, spiegando al pubblico i motivi di questa decisione così significativa.

Prima di accogliere i suoi ospiti, Silvia Toffanin si è rivolta al pubblico con parole cariche di partecipazione e affetto. “Buon pomeriggio e ben trovati. Questa è stata una settimana caratterizzata dalla triste scomparsa di Papa Francesco, il nostro Papa. Ci siamo posti la domanda se oggi fosse giusto andare in onda, ma crediamo di onorare il suo messaggio tornando alla vita, guardando al futuro e con amore. Vogliamo dedicare a Papa Francesco queste immagini”, ha detto la conduttrice, con la voce rotta dall’emozione. Il pubblico ha seguito con rispetto e attenzione questo momento di apertura, insolito per un programma solitamente dedicato all’intrattenimento.

Silvia Toffanin dedica un messaggio a Papa Francesco

Subito dopo, Verissimo ha trasmesso un lungo filmato commemorativo che ha ripercorso le tappe principali del Pontificato di Papa Francesco. Il video ha alternato immagini storiche, come i suoi primi passi da Pontefice, ai momenti più recenti della sua malattia e della sua scomparsa. Un racconto visivo potente, che ha messo in luce la forza, l’umiltà e la capacità di toccare il cuore di milioni di fedeli in tutto il mondo, caratteristiche che hanno reso Papa Francesco una figura amatissima e rispettata ben oltre i confini della Chiesa cattolica.

Concluso il filmato, in studio si è levato spontaneamente un lungo e sentito applauso, a cui hanno partecipato sia il pubblico presente sia la stessa Silvia Toffanin, ancora visibilmente emozionata. Un gesto semplice ma intenso, che ha trasformato per alcuni minuti il salotto televisivo in un luogo di raccoglimento e memoria collettiva, prima che la trasmissione riprendesse il suo corso normale, pur mantenendo un tono di maggiore sobrietà e rispetto.

La scelta di Silvia Toffanin di mantenere l’appuntamento con Verissimo, pur in una giornata così particolare, è apparsa a molti come una testimonianza concreta dello spirito che Papa Francesco ha sempre cercato di trasmettere: quello di una fede viva, capace di rinnovarsi nella quotidianità e di continuare a costruire il futuro anche nel dolore. Un omaggio sentito e delicato, che ha saputo trasformare un sabato pomeriggio televisivo in un autentico momento di comunione.