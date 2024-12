Ritrovata senza vita la donna scomparsa. Del suo caso si era occupata anche Federica Sciarelli con “Chi l’ha visto?”. Alla fine, purtroppo, le ricerche hanno avuto l’esito peggiore. Il corpo di Franca Caruzzo, la donna di 65 anni di cui si erano perse le tracce a Masone il 15 dicembre scorso, è stato ritrovato a Ovada, provincia di Alessandria.

Proprio qui a Ovada l’insegnante dell’istituto comprensivo Valle Stura era stata vista l’ultima volta domenica pomeriggio. A dare la notizia del ritrovamento sono stati i Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme (Alessandria), competente per territorio. Il corpo della donna è stato ritrovato fuori città, in una zona poco frequentata.

Dove è stato ritrovato il corpo di Franca

Il corpo di Franca Caruzzo è stato ritrovato nei pressi del torrente Orba da un passante che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha fatto la segnalazione alle forze dell’ordine. La salma è stata quindi trasportata all’obitorio di Alessandria e resta a disposizione della Procura.

Secondo le primissime informazioni diffuse dalle forze dell’ordine sul cadavere non ci sono segni che facciano pensare ad una morte violenta. Il 15 dicembre la donna era stata avvistata da un conoscente alla stazione ferroviaria di Ovada. A dare il via alle alle ricerche erano stati amici, familiari e colleghi della scuola elementare di Campo Ligure, dove la donna non si era presentata il 16 dicembre.

Quando i Vigili del Fuoco sono entrati nella sua abitazione hanno trovato solo il suo gatto Romeo, preso poi in carico dai familiari. Anche il cellulare della donna è stato ritrovato dai pompieri. La 65enne era originaria di Genova, ma da tempo viveva in Valle Stura: “Dopo giorni di apprensione per la sorte della signora Franca Caruzzo, la comunità masonese porge sentite condoglianze alla famiglia – commentano dal Comune di Masone – stringendosi al dolore dei figli e di tutti i suoi cari”.

