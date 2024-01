“È lei!”. Piccola Kata, spunta una foto della bambina scomparsa: la mamma chiamata in caserma

Kata, la segnalazione sulla bambina scomparsa. Era il 10 giugno scorso quando la piccola di 5 anni fu vista nei pressi dell’hotel Astor di Firenze dove viveva coi genitori. È stata l’ultiam volta, dopodiché nulla, Kata sembra svanita. Per settimane la vicenda ha tenuto col fiato sospeso l’Italia e soprattutto i genitori. Tante le ipotesi fatte e le piste battute dagli investigatori, ma passi avanti importanti non ci sono stati.

L’avvocato dei familiari ha parlato di “Rapimento organizzato, qualcuno ha preso Kata e non sappiamo come. Fa pensare a qualcosa di grosso, ad attività illecite che proliferavano in quell’ambiente”. Ma ora c’è una novità: la mamma di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, Katherine Alavrez Vasquez, è stata chiamata dai carabinieri nella caserma di Borgo Ognissanti per farle vedere una foto.

Kata, arriva una segnalazione. La mamma: “Sembra lei…”

In estate una fonte riservata aveva detto al Tempo: “La bambina sarebbe viva e sarebbe stata portata in Perù“. Ora La Nazione parla di una segnalazione e di una foto. La qualità non è alta e non è stata resa nota la località in cui è stata scattata. Si vede una bambina con i capelli raccolti in due codine laterali, indossa un giubbino rosso e sembra aver con sè uno zainetto.

L’ingrandimento del volto della piccola nella foto è stato fatto vedere alla madre di Kataleja e lei ha detto: “Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c’era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei”. La foto è stata scattata da qualcuno che pensava di aver riconosciuto Kata da alcuni dettagli resi noti dopo la notizia della scomparsa.

Non è ancora chiaro se la bimba ritratta nella foto sia davvero Kata, né sappiamo con certezza dove la piccola si troverebbe. Dai carabinieri non filtra nulla sull’identità della fonte anche perché ci sono degli accertamenti in corso da fare. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni la foto potrebbe provenire da una città spagnola.

“Scaveremo lì dentro”. Scomparsa Kata, gli investigatori tornano all’Hotel Astor