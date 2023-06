Kata ha 5 anni ed è scomparsa da ieri. La piccola vive a Firenze, quindi per il momento si cerca in zona, ovvero nei pressi di un hotel occupato abusivamente in via Maragliano. È la mamma della piccola a diffondere l’accorato appello: Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente. Sono tornata dal lavoro e la bambina non c’era. Poi la giovane madre di Kata ricorda che solo qualche tempo prima: “con una famiglia al terzo piano perché facevano troppo rumore”. La donna ha anche parlato di un’aggressione avvenuta nell’hotel occupato e che nell’occasione sarebbe stato incolpato il fratello “ma lui non c’entrava niente”.

Se la donna ha detto queste cose in un momento come questo, si potrebbe pensare o presupporre che la scomparsa della bimba si in qualche modo legata. Ma le cose stanno veramente così? Da quel poco che si sa, la piccola stava giocando con alcuni coetanei nel cortile dell’hotel Astor poi, la madre, intorno alle 13 di ieri, ne ha perso le tracce. Allertati subito i soccorsi, sono arrivati sul posto 2 diversi team di unità cinofile molecolari, una dei volontari Vab della città metropolitana di Firenze, una del Centro Cinofili Carabinieri di Firenze.





Chiaramente i cani hanno setacciato per tutta la notte la vasta area urbana in cui ricade lo stabile, ma della piccola Kata nessuna traccia. Nella mattinata di domenica 11 giugno sono poi stati allertati i pompieri di zona che hanno perlustrato l’argine di un torrente vicino, il Mugnone, ma niente da fare. La bimba, Cataleya Alvarez, detta Kata, è castana e ha gli occhi scuri. L’ultima volta che è stata vista indossava dei pantaloncini lunghi rosa.

In questo momento tutti stanno aiutando la mamma della piccola Kata: ovvero gran parte della comunità peruviana e sudamericana di Firenze. Più tardi la prefettura locale ha diramato un appello: “Ieri sera, ricevuta la segnalazione di scomparsa della minore Chicllo Alvarez Mia Kataleya, nata nel 2018, sono state attivate le ricerche cosi’ come previsto dal ‘Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse’ che vede il coinvolgimento, nelle attivita’ di ricerca e soccorso, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e di altri soggetti istituzionali”.

E ancora la prefettura scrive: “Le attivita’ di ricerca sono tutt’ora in corso e sono coordinate dall’Arma dei Carabinieri in stretto raccordo con la Prefettura e la Procura della Repubblica. Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola Alvarez Mia Kataleya, di informare senza ritardo, attraverso il Numero Unico Emergenza 112 la locale Arma dei Carabinieri”.

